Recuerdos conmueven al ‘Tarzán’ Davino

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Bastante emotiva se tornó la presentación de la nueva piel esmeralda este miércoles por la noche, y es que justo en el momento en que se develó el que sería el jersey de local del León, aparecieron jugadores emblemáticos en el escenario para ceder luego la estafeta a las actuales estrellas del equipo.

Uno de los veteranos considerados fue Jorge 'el Tarzán' Davino, padre de Duilio y Flavio, quien al término del evento platicó con VAVEL México respecto a su sentir. El argentino explicó que fue muy emotivo reencontrarse con ex compañeros como Luis Estrada y Sergio 'Xelajú' Anaya.

"Te vuelve la mente a los recuerdos. Encontrar a Luis, Xelajú, es muy bonito tenerlos por acá. La verdad que nos encantó, agradecido con Pirma por la atención y es recíproco, porque mentalmente apoyamos al equipo para que salga campeón otra vez", señaló 'el Tarzán' con el sentimiento a flor de piel.

Si bien es cierto que su generación no fue tan exitosa en cuanto a títulos se refiere, Davino destacó la invitación al evento como emblemas del club por el solo hecho de haber dado el alma en el campo de juego, algo que espera ver en los futbolistas de la actualidad.

"Vamos a tener un torneo muy bueno"

Tras expresar que le pareció bastante bonita la nueva indumentaria presentada, sobre todo porque representa en sí un homenaje al León de los 70's, Davino finalizó externando su opinión sobre el plantel que tiene ahora Javier Torrente, al que quiere ver campeón de nuevo.

"Me gusta, me gusta la base que se ha quedado, yo creo que vamos a tener un torneo muy bueno, tenemos un equipo que va a luchar para salir campeón otra vez. Llegaron refuerzos que me gustan, a lo mejor no con tanto nombre, pero me agradan", cerró.