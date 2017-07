Va Osvaldo por su consolidación con León

Google Plus

(Foto: Club León)

Osvaldo Rodríguez; defensor que se incorporó a las filas de León en el Apertura 2016 con tan solo 20 años, buscará consolidarse en el primer equipo luego de 2 torneos de poca actividad con el cuadro esmeralda.

Rodríguez realizó la pretemporada con el equipo en la gira que hicieron en los Estados Unidos, donde disputaron 5 encuentros en los que vieron más derrotas que victorias, sin embargo, tanto Osvaldo como todo el plantel consideran que pese a los descalabros, la pretemporada les ha servido mucho y les deja buenas sensaciones.

"Independientemente de los resultados, el equipo ha estado muy bien, han sido errores que no han valido los resultados pero el equipo está sólido, la pretemporada nos ha ayudado mucho", comentó Rodríguez.

Los números de la 'fiera' luego de su pretemporada en Estados Unidos son fríos; sus primeros 2 partidos fueron ante equipos de liga de ascenso, Murciélagos y Atlético San Luis en los que consiguió victorias de 5-2 y 3-2 respectivamente. La caída del equipo de Torrente comenzó en su siguiente duelo ante Monarcas al que enfrentó en dos ocasiones y en ambas cayó por un marcador de 2-1, León cerró su pretemporada con un tercer descalabro frente a Xolos que terminó 4-1 en contra.

Osvaldo Rodríguez considera que aún no es un titular indiscutible para Torrente, sin embargo, cada vez siente más confianza y quiere consolidarse a la brevedad en el 11 inicial.

"No me he consolidado pero siento más el apoyo y la confianza, cada pretemporada es ganarse el puesto y hay que luchar día a día para poder ser titular", añadió el lateral Rodríguez.

Además, el joven talento de la escuadra del bajío comentó que buscarán iniciar la temporada de la mejor manera, ya que van 2 torneos comenzando con el pie izquierdo y no lograron componer el camino durante el certamen.

"Hemos tenido tropiezos al principio pero bueno, el equipo sabe que tiene que dar muy buen rendimiento, dar alegría a la afición y que la confianza crezca desde el principio", agregó.