Quiere Cornejo un León concentrado ante Atlas

Google Plus

Juan Cornejo, el hombre plurifuncional de La Fiera

El defensa de La Fiera, Juan Cornejo, habló al concluir la práctica del pasado miércoles acerca de las posiciones en las que ha sido utilizado por el entrenador Javier Torrente.

“He entrenado de central, de lateral, de stopper, he entrenado muchas posiciones, pero el profe aún no decide bien el equipo. Esperemos estar, es lo que uno más quiere y si me toca estar, obviamente daré el máximo”.

Hace un torneo, el defensa arribó para reforzar la zaga lateral izquierda. Sin embargo, se ha desempeñado en otras posiciones diferentes a la que fue traído, situación que no le disgusta.

“Desde que llegue jugaba en otras posiciones más que de lateral, pero como dicen siempre: si a uno lo requieren así en esa posición, uno tiene que rendir al máximo y esforzarse al máximo por hacerlo bien”.

“Obviamente, uno quiere jugar siempre en la posición que más le acomoda. Pero obviamente, con las circunstancias del equipo, me ha tocado estar en esa posición y obviamente, -como te dije anteriormente-, lo traté de hacer lo mejor posible y si me toca hacerlo de nuevo, haré lo mismo”.

Los Esmeraldas recibirán al Atlas en el Nou Camp para arrancar su participación en el campeonato. Sobre los rojinegros, Juan Francisco recalcó: “Creemos que es un rival muy complicado. El último partido que jugamos allá, nos manejaron la pelota, nos convirtieron goles y creo que será muy complicado; así que tenemos que estar muy concentrados y muy conscientes del rival que enfrentamos para ganar los tres puntos”, concluyó.