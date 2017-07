Previa León - Atlas: por los tres puntos y un tanque de oxígeno

Google Plus

Inicia una nueva temporada en la Liga MX, los equipos se armaron, tuvieron tiempo para prepararse y asimilar un torneo que tendrá de todo. Hoy, León y Atlas luchan por objetivos diferentes, mientras los Verdes buscan recuperar el protagonismo perdido, en la Madriguera se quieren olvidar rápido del descenso y después pensar en la Fiesta Grande. Ambos equipos se reforzaron en la zona de adelante, síntoma de que algo les faltó el torneo anterior. Jugar en León ha sido un dolor de cabeza para los Rojinegros, sin embargo, Atlas tiene las credenciales suficientes para romper la paternidad leonesa de una vez por todas.

A recuperar credibilidad

Después de un descanso de mes y medio, la Liga MX vuelve y con ella llegan varias interrogantes al seno Esmeralda: ¿podrá el equipo de Javier Torrente dejar atrás la inconsistencia futbolística que ha caracterizado al equipo? ¿Podrá León iniciar el torneo con un resultado positivo? ¿Volverá a pesar el Nou Camp? Si bien aún no hay respuestas concretas, la continuidad de Torrente y el hambre del equipo de regresar a los primeros lugares del torneo auguran el despunte del León. Para este torneo, León no podrá contar con Guillermo Burdisso, por lesión; Carlos Peña, quien se fue al futbol británico y Germán Cano, quien emigró a Pachuca, entre algunas bajas más. Si bien llegaron al equipo varios refuerzos, algunos de ellos no conocen el futbol mexicano. Álvaro Ramos y Maxi Cerato son los encargados de apoyar en la cuota goleadora, mientras que Miguel Herrera se encargará de apoyar en el sector defensivo.

Luego de una pretemporada donde solo se consiguió una victoria, los Panzas Verdes inician el torneo ante los Zorros, rival a modo. En sus últimos cinco encuentros entre ambos en el Bajío, los felinos no han perdido, cuentan con saldo de 16 goles a favor y solamente 4 en contra. Rival a modo para iniciar con el pie derecho.

Con los ojos en el cociente

Por su parte, Atlas llega al Clausura 2017 con la inercia del buen trabajo hecho por el Profe Cruz, quien ha devuelto la alegría y el buen futbol al entorno Rojinegro. Si bien la prioridad de la Academia será alejarse de los últimos lugares de la tabla de cocientes, el protagonismo que tuvo Atlas la temporada pasada hace pensar a La Fiel en que otra potencial calificación a la Liguilla es posible. Entre las bajas más importantes que sufrió el equipo se encuentran las de Martín Barragán y el Fideo Álvarez, sin embargo, Atlas apuntaló su zona ofensiva con la llegada de Milton Caraglio y Uvaldo Luna, así como los regresos de Juan Pablo Vigón y Facundo Erpen, este último en la zona defensiva. Una de las características a seguir será la dupla que puedan firmar Alustiza y Caraglio, pues a pesar de a ver sido la quinta mejor ofensiva. En Atlas quieren goles.

Además de estar atentos a este partido, la gente Rojinegra también tendrá que ver qué pasa con Lobos y Veracruz, rivales directos en la lucha por no descender.

Jugadores a seguir

Mauro Boselli. Con el papel de líder, el Matador busca ser una vez más el jugador importante en la oncena del León. Además, Mauro tiene la posibilidad de llegar al centenar de goles con la camiseta Verdiblanca, cantidad que lo pondría por encima de leyendas como Salomone y Tita.

Matías Alustiza. Tan luego se hizo oficial su fichaje, el argentino supo ganarse la confianza de la Fiel a base de sacrificio y goles. El torneo anterior fue el mejor goleador Rojinegro y actualmente busca seguir su racha goleadora. Potente y técnico, Alustiza busca asociarse con Caraglio para darle alegrías a la incondicional afición atlista.