Hay respaldo para Javier Torrente

(Foto: Especial)

Hay un nuevo hombre sin miedo en León, y su nombre es Javier Torrente. Al menos el argentino así lo dejó en claro este miércoles en conferencia de prensa, cuando se le preguntó acerca de una posible salida del banquillo esmeralda y si existe algún temor por volver a perder este sábado ante Cruz Azul, a lo que rotundamente dijo que no, y es que en lo único que piensa es en revertir el mal momento que atraviesa su equipo.

“No me asusta nada, si algo perdí alguna vez en la vida fue el miedo, plata y miedo nunca tuve, así que no me preocupa, he pasado por este tipo de crisis, he dirigido equipos que han estado complicados y hemos logrado levantar, he peleado campeonatos. Esto es fútbol, entonces la posibilidad de tener un buen partido, ganar y levantarte es la ilusión en este momento y enfrente habrá un rival que podría profundizar la crisis. Miedo no es la palabra que utilizaría”, declaró.

Respecto al futuro que le depara con la Fiera, ‘Lucho’ explicó que, contrario a lo que todos se imaginan y sobre todo pide, en el caso de la afición, la directiva esmeralda únicamente la ha manifestado su apoyo para que continúe trabajando y buscando soluciones para este trago amargo, pero no insinuaciones de que en un dado caso pueda dejar de ser parte del proyecto que comanda Jesús Martínez Murguía.

“No hubo ninguna insinuación con respecto a la continuidad en el cargo, aclaro que siempre he recibido apoyo y seguir trabajando para revertir este momento. En ese caso mi interpretación es que van a sostener el mal momento del equipo, después puede haber algún tipo de cambio en las decisiones que tome la dirigencia y sería entendible", cerró el argentino, quien tiene un año de contrato firmado con los Panzas Verdes.