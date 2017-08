Quiere Torrente ver un León rebelde ante Necaxa

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Si algo se ha enfocado, o al menos así lo intenta demostrar, en trabajar Javier Torrente con el León es en mostrar constancia en su nivel de juego y sobre todo intensidad, en esa rebeldía que bien destacó el sábado anterior luego de haberle sacado el empate ante Cruz Azul sobre la hora. Precisamente eso, la rebeldía, quiere ver este fin de semana ante los Rayos de Necaxa.

"Se ha visto bien Necaxa, creo que el equipo de Nacho está bien ensamblado, parte de un arquero con mucha jerarquía, equilibrio en todas sus líneas, debemos hacer un partido importante. No hay ansiedad porque sabemos lo que debemos hacer; pero es más importante dar la muestra de la rebeldía mostrada ante Cruz Azul, que tener tres puntos de rebote", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, una de las situaciones en contra que se le presentarán al argentino y compañía será la ausencia de un lateral derecho nominal, ante las lesiones de Fernando Navarro e Iván Piris; pese a eso, ya visualiza quién pudiera cubrir ese hueco tan importante en la zona trasera, y todo parece indicar que el elegido será el colombiano y recién llegado Andrés Mosquera.

Finalmente ‘Lucho’ explicó que no tiene miedo alguno y no le quita el sueño el hecho de ver tantos rumores sobre una posible salida del banquillo esmeralda, incluso ya de negociaciones con otros técnicos. El técnico aseguró trabajar hasta que llegue una noticia definitiva, por lo pronto confía en mejorar el paso para tener una campaña aceptable.

“Estoy muy bien, no tengo ningún problema y no me interesa lo que hablen o dejen de hablar, me focalizo en trabajar, en mejorar lo que tenemos que mejorar. Si la dirigencia tiene que tomar una decisión me la van a comunicar. No puede ser jugada una mala campaña que tenemos el 50% de los puntos, pero paciencia porque el equipo está renovándose, están llegando jugadores nuevos y todos esos procesos llevan su tiempo”, cerró.