Acepta 'Rifle' mejora anímica en el León

Google Plus

(Foto: Agencias)

Con la tranquilidad que da una victoria, el volante Andrés Andrade habló sobre las claves que llevaron a la Fiera a ganar su primer partido en la actual campaña, y de la importancia de hacerse presente en el marcador en el duelo del pasado sábado contra Rayos.

“Yo creo que es importante siempre empezar a marcar goles, más en la condición en que nos encontramos y es bueno contribuir al equipo para un buen triunfo. Gracias a Dios me tocó asistir y marcar en copa. Me tocó entrar y marcar y pues esperemos que me enrache, que empiece a marcar goles y a ser más productivo para el equipo”, externó.

El cafetalero se mostró contento de ganar tres unidades, aunque por otro lado, manifestó que este es solo el inicio de lo que pretenden.

“El ánimo cambia un poco porque se trabaja más tranquilo, sabiendo también que es un solo resultado de cuatro partidos que llevamos y que nos hacen falta muchos puntos para poder tener un camino derecho. También estamos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y tomando los partidos de la misma manera de que lo hicimos contra Necaxa para poder cosechar puntos”.

Los Esmeraldas demostraron algo de lo que venían careciendo de gol en anteriores duelos y según el Rifle, la diferencia de este partido a otros disputados en el pasado, radicó en “La contundencia, yo creo que eso fue la clave. Creo que no tuvimos muchas posibilidades de gol, pero las que tuvimos, concretamos, que fue lo importante. Ya después, cuando Necaxa se abrió para buscar el resultado, fue que encontramos muchas posibilidades de gol; pero fue un partido muy peleado, dónde también Necaxa tuvo posibilidades de haber empatado”.

Por último, habló de la urgencia de ganar de locales para entrelazar nuevamente los lazos del Club León con la tribuna. “Necesitamos ese triunfo en casa, en copa ya lo conseguimos pero necesitamos ahorita ratificar contra Veracruz el miércoles y después con Monterrey; que yo sé que consiguiendo un buen resultado con Monterrey, la afición va a volver a poner fe en el proyecto”, concluyó.