Torrente se va esperanzado con la actitud de su equipo

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL)

Tercera derrota de León en lo que va del torneo, esta vez cayó (2-1) ante los 'Rayados' de Monterrey, equipo que cuenta con uno de los planteles más poderosos del torneo y además se afianza el liderato general tras haberse disputado 5 jornadas del torneo mexicano.

En conferencia de prensa, el timonel del equipo León, Javier Torrente. habló sobre la preocupante situación que atraviesa su equipo que apenas registra una victoria en lo que va del torneo. El estratega no salió contento con el resultado pese a que su equipo tuvo una buena actuación en casa, sobretodo en la segunda mitad del partido donde fue ampliamente superior a Monterrey.

"Contento no es la palabra, creo que el rival pateó tres tiros al arco e hizo dos goles, el primer tiempo fue más parejo pero en el segundo tiempo solo hubo un equipo en la cancha, tuvimos ocho situaciones de gol claras, construimos buen juego ofensivo y la actitud del segundo tiempo tiene que dejar esperanzado al hincha" dijo Torrente sobre la actuación de su equipo en el encuentro.

"Lo único que me deja feliz y contento es ganar, quizá por un rato porque a los 3 días tienes partido pero ganar es lo unico que me deja contento, me quedo conforme con la actitud de mi equipo en el segundo tiempo, con el empuje" agregó.

Para Torrente, la derrota de ayer frente a 'rayados' no pasa por un tema de mal funcionamiento por parte de su equipo.

"No tiene que ver con que regalamos un tiempo ni con que el equipo estuvo bajo, desde mi punto de vista tuvo que ver con un desacople, en las áreas tuvimos más situaciones claras que ellos en el primer tiempo"

"Esto es de ganar y a mi me gusta ganar, el analisis frio tiene que ver con que nosotros tenemos un muy buen equipo, podemos competir y engancharnos en la liga y empezar a sumar victorias que nos califiquen"

"Haber enfrentado al lider y haber sido mejor que ellos nos da cierta tranquilidad pero explicar derrotas no le gusta a nadie" Mencionó Torrente sobre lo que le deja haber enfrentado al mejor equipo en lo que va del torneo y la confianza que les deja para enfrentar lo que resta del torneo.