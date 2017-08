Boselli pide no relajarse para el partido ante Santos

Mauro Boselli, celebra cuatro años en La Fiera como segundo máximo anotador. (Foto: Sopitas.com)

Tras alcanzar a Milton Queiroz, "Tita" como segundo máximo goleador en la historia de La Fiera con 97 tantos, el delantero Mauro Boselli habló en conferencia de prensa sobre este logro en su carrera y sobre el próximo encuentro que disputarán en casa contra los Guerreros del Santos Laguna.

“Hacer goles para mí siempre es importante, y mucho más importante es que el equipo gane. Esas dos cosas tienen que ir de la mano siempre para que me vaya bien a mí y –por sobre todas las cosas-, que le vaya bien al equipo. Y bueno, esto es así y hay que tratar de mejorar y pensar en que el sábado nos jugamos una final. Nosotros nos tenemos que volver a hacer fuertes de local, vamos a jugar contra un rival que no viene bien, pero que tiene buenos jugadores y un gran entrenador. Por eso, no nos podemos relajar ni nada”.

A pesar de que los laguneros no han ganado en el presente torneo y de que históricamente les ha ido mal en el Bajío, el Matador sugirió no confiarse para por fin hilar dos victorias seguidas en el Apertura 2017.

“Santos es un equipo complicado por los jugadores que tiene, tiene un plantel importante, jugadores que en cualquier momento te pueden complicar y nosotros de local tenemos una deuda primero con nosotros porque es lo que necesitamos: agarrar confianza al ganar de local y segundo con la gente, que no le podemos regalar ese triunfo en nuestra cancha. Así que vamos con esa mentalidad, con ese objetivo de poder ganar y encadenar dos triunfos que nos van a hacer ir a una fecha FIFA con una posición, yo creo estando entre los ocho calificados”, mencinoó el argentino.

Además, el argentino subrayó que les viene bien la histórica victoria en Puebla; sin embargo, reconoció que en el desenvolvimiento del equipo no fue el mejor.

“Nos falta encontrar una regularidad y la regularidad te la da el ganar el partido. Uno trabaja distinto cuando se gana que cuando no lo consigues. Nosotros ayer no jugamos bien, porque es una realidad, pero sacamos un partido adelante que era difícil. Hacía mucho que en esa cancha no se ganaba y el rival, pese que no nos pudo convertir, tuvo situaciones de gol. Entonces, si hubiese sido empate, también hubiese sido justo”.

Por último, el argentino declaró que espera ante obtener ante los de La Comarca, el primer triunfo en casa, situación que se les ha negado en los anteriores tres duelos cuando recibieron al Atlas, Cruz Azul y Monterrey.

“Lo importante generalmente cuando juegas de local es ponerse adelante en el marcador y poder manejar el partido; si no lo haces y el equipo rival lo hace, es donde siempre se complican las cosas. Creo que pasa por ahí las situación y bueno, esperemos revertir eso que nos viene pasando el sábado, porque es una linda oportunidad para nosotros”, concluyó.