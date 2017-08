Torrente se va agradecido con León

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Terminó la era de Javier Torrente en León, quizá no de la mejor manera, pero para muchos ya debía darse. En una situación poco común, el entrenador argentino ofreció una última conferencia de prensa, aun cuando ya se había anunciado su cese del banquillo esmeralda, para agradecer muy especialmente a la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía.

"Estoy tremendamente agradecido con el plantel, con los Martínez, quienes me trajeron al futbol mexicano, muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Siempre me sentí acompañado, respetado, a pesar de que hubo palabras de insulto, si existe algún tipo de reclamo lo entiendo, yo no me enojo con eso, la gente y la pasión que la gente transmite este tipo de cuestiones", dijo.

A su vez, el argentino aclaró que como entrenador no puedes tomar en cuenta todas las críticas que te hace la afición, de lo contrario la presión se hace excesiva y "no puedes dirigir". Además, señaló que el "Fuera Torrente" de la gente iba dirigido a los mandatarios y no a él, por eso se tomó la decisión.

Finalmente 'Lucho' se mostró consciente en que, por los malos resultados que lo acompañaron, alguna decisión importante se tendría que tomar y hoy la respalda, argumentando que no la ve injusta; al tiempo que no consideró un fracaso su estancia en el bajío, ya que recordó la importante racha invicta que logró a su llegada.

"No la considero injusta, me costó el puesto a mí, me costó la presión de la necesidad de la gente de estar en los primeros planos. Respeto y respaldo la decisión, me voy agradecido con todos y feliz por el trato que me dieron, no creo que sea un fracaso mi etapa con León, me quedo con que quise estar mas tiempo aquí, en un lugar donde me sentí cómodo", cerró.