Grupo Pachuca dice adiós a Carlos Slim

Ya no más Carlos Slim en León ni en Grupo Pachuca, no se volverá a ver a uno de los empresarios más adinerados del mundo por el Estadio Nou Camp, al menos no como socio del grupo que comanda Jesús Martínez Patiño, padre del actual presidente de la Fiera, y es que este miércoles se oficializó la separación de ambas empresas.

A través de redes sociales, tanto los Tuzos del Pachuca como los Esmeraldas de León compartieron un comunicado donde oficializaban la recuperación total de los derechos de los equipos por parte de Grupo Pachuca, luego de cinco años que firmaran la alianza que dejó grandes beneficios para ambas partes que compartieron grandes éxitos deportivos.

Asimismo, algo que se debe destacar es el hecho de que, si bien administrativamente hay una ruptura, comercialmente no sucede, y es que en cuanto a lo que se refiere a transmisión de partidos y distintos programas relacionados con la actualidad de los dos clubes, difundidos por los canales de Slim, todo seguirá igual en pro del futbol mexicano, según se mencionaba en el texto.

“A partir de hoy Grupo Pachuca retoma la propiedad accionaria total y anuncia que continuará la alianza estratégica con América Móvil para que siga transmitiendo los contenidos generados por los equipos, ya que gracias a la proyección internacional que les da a través de sus diversas plataformas, se ha logrado una difusión nunca antes vista en todo el mundo, beneficiando así a la industria del futbol mexicano”, citaron.

Cabe recordar finalmente que el próximo año será crucial no sólo para Grupo Pachuca, sino para todo el futbol mexicano entero, pues se cumple el plazo para los dueños que tienen dos o más equipos dentro de la Liga Bancomer MX y tendrán que romper con la denominada multipropiedad para quedar cada equipo con un solo dueño.