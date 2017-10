Elías Hernández: “Entró la que tenía que entrar”

(Foto: Agencias)

Por más que haya sido complicado, la calidad fue mayor. Para sorpresa de muchos, Elías Hernández tuvo un partido no muy grato al enfrentar este sábado a los Tigres, y es que más allá del buen momento que vive, tuvo oportunidades manifiestas de gol que no pudo concretar, además de sentirse fuera de ritmo por distintos momentos del mismo, según lo comentó el propio jugador.

“La verdad que fue complicado, por ahí no me había tocado donde hubiera jugado tan claras. Va uno fallando y se pierde la confianza, pero afortunadamente entró la que tenía que entrar y nos vamos con el triunfo. Hoy en el partido me sentía un poco fuera de ritmo, son situaciones que no me venían pasando, pero tendré tiempo para seguir trabajando y entrenando, lo que se trabaja en el equipo”, dijo en entrevista.

Aceptando que trabajará para seguir buscando una oportunidad con la Selección Mexicana, en esa búsqueda de llegar hasta Rusia 2018, ‘el Patrullero’ destacó la calidad del rival al que enfrentaron, como lo es Tigres. No obstante, lo que termina dejándole más satisfecho es que su escuadra demostró para lo que está hecho.

“Nos encontramos ante un gran equipo, con individualidades importantes, sabíamos que sería un partido así y un buen parámetro para ver dónde estamos y a dónde queremos ir. El equipo asumió bien el reto, las jugadas claras las tuvimos nosotros y terminamos ganando”.

Finalmente Hernández aplaudió la toma de confianza que ha tenido la Fiera desde la llegada de Gustavo Díaz, esa que se incrementó aún más tras vencer a los regiomontanos y que los ha llevado a conseguir ya cinco partidos ganados en fila, misma que considera como clave para todo ello.