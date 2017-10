Gustavo Díaz: "No te puedes confiar contra Pumas"

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Cero exceso de confianza en León, por más que se enfrente a uno de los peores equipos del campeonato, como lo son los Pumas de la UNAM. Y es que este lunes, a su llegada a la Ciudad de México para iniciar con la concentración del encuentro, Gustavo Díaz manifestó lo importante que será no confiarse de los auriazules.

"Es Pumas y contra ellos no te puedes confiar nunca. Es un partido fuerte de visita y nuestro objetivo es no bajar el ritmo porque no hemos logrado nada. Son cosas importantes, triunfos muy buenos que nos dan confianza, pero no hemos logrado nada", dijo.

Por otra parte Díaz reiteró que los objetivos aún no se consiguen, al contrario, deben mantenerse cautos puesto que viene la etapa más complicada del torneo, donde todos los clubes aprietan sobre la marcha en busca de conseguir un lugar en la Fiesta Grande del balompié azteca.

"Estamos a tres o cuatro puntos más, pero son duros porque siempre los cierres de torneo son muy duros, además de que tenemos un calendario bastante duro, así que hay que ir por los tres puntos y tener más tranquilidad y seguir con lo que nos trajo acá".

Finalmente 'el Chavo' explicó que parte del éxito que está teniendo con la Fiera es el haber modificado el método y sistema de trabajo, no obstante "son múltiples los factores que nos llevan a este presente, pero lo más importante y que me deja más contento son los jugadores", según apuntó.