Pumas vs León en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Pumas vs León en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Olímpico Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue el torneo pasado en el Estadio Nou Camp, cuando por obra de Jesús Gallardo, los de la UNAM se llevaron la victoria sobre la hora y agravó en ese momento la crisis esmeralda.

El Estadio Olímpico Universitario, con capacidad para casi 69 mil espectadores, será la sede que albergue el encuentro entre Pumasy León, dos equipos con situaciones constrastantes pero que seguramente ofrecerán buen espectáculo.

Atentos a: Mauro Boselli. Este Apertura 2017 se ha destacado por ser el delantero más letal de la Liga MX. El argentino ha jugado un total de 12 encuentros en los que ha anotado 9 goles. En su pasó por el club esmeralda ha convertido 100 tantos, lo que lo coloca como el segundo máximo goleador en la historia de esa institución, sólo por detrás, de Adalberto 'Dumbo' López quien anotó 126 tantos.

Atentos a: Marcelo Díaz. El chileno se convirtió en la mejor contratación de la institución para este torneo. Díaz ha visto acción en 7 juegos de la liga, en los que ha sido titular en 6 para cosechar un total de 506 minutos en el campo. La jornada pasada el equipo mostró mejoría respecto a sus pasados encuentros, y de este jugador se espera pueda darle el equilibrio a un equipo necesitado de buenos resultados.

Mientras tanto, Gustavo Díaz, estratega esmeralda, destacó que no se deberán confiar este día: "Es Pumas y contra ellos no te puedes confiar nunca. Es un partido fuerte de visita y nuestro objetivo es no bajar el ritmo porque no hemos logrado nada. Son cosas importantes, triunfos muy buenos que nos dan confianza, pero no hemos logrado nada".

Previo a este encuentro, David Patiño, técnico universitario, destacó que está "muy satisfecho por el equipo y los jugadores. La solidaridad que tuvieron, fue total. Estuvimos juntos, intensos y peleando la pelota en el centro del campo", haciendo el análisis del encuentro ante Necaxa.

El equipo esmeralda derrotó el fin de semana a los Tigres de la UANL, en un partido complicado que resolvió Elías Hernández de una manera magistral ya cuando agonizaba el tiempo.

Por su parte el León ocupa el tercer lugar general. El cuadro de Gustavo Díaz tiene siete triunfos y un empate en el torneo, lo que da la sumatoria de 22 unidades.

El cuadro dirigido ahora por David Patiño igualó en su visita a Aguascalientes el sábado pasado. A pesar de tener oportunidades, no pudo romper el cero ante Necaxa.

Pumas llega a este encuentro ocupando el sitio número 18 de la clasificación general. El conjunto capitalino suma apenas 8 unidades, producto de 2 triunfos y 2 empates, más 8 descalabros.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pumas vs León, correspondiente a la 10ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 21:00 horas.