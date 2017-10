Gustavo Díaz: “El calendario está pesando”

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca . VAVEL México)

Todo el esfuerzo desgasta y más cuando tienes partido en sábado, luego en martes y para cerrar en viernes, con muy poco tiempo de descanso entre cada uno de ellos. Así el análisis que hace Gustavo Díaz del cansancio que ya es percibe entre sus jugadores y que fue notorio al enfrentar a Morelia en la jornada 14 de la Liga, en un duelo que terminaron empatando y, reconoció, fue durísimo.

“Sin duda que el calendario pesa y nosotros tuvimos partidos muy intensos, fueron rivales muy fuertes y hay que reconocer que hemos hecho malos primeros tiempos y buenos segundos tiempos. El calendario merma, jugamos sábado, martes, viernes, ni siquiera pudimos descansar bien y a pesar de que no se mostró esa alta intensidad, Morelia fue durísimo”, declaró el técnico de León en conferencia de prensa.

Dejando en claro que no tiene presión alguna por no haber continuado con su racha de invicto, tomando en cuenta que ya tenía cinco duelos al hilo ganados, ‘el Chavo’ realizó la lectura del choque ante los purépechas y valoró la mejoría que tuvo su escuadra para la segunda mitad de éste, y es que aceptó con sinceridad que el primer tiempo no fue nada bueno para ellos.

“Enfrentamos a un equipo que está en muy buena forma, el momento del torneo es complicado y veo que el partido estuvo marcado por dos tiempos. En el primer tiempo nos costó, en el segundo encontramos más el juego colectivo y estuvimos más cerca”, dijo.

Finalmente Díaz afirmó que el enfrentamiento del próximo martes en la Copa MX ante Querétaro será de “matar o morir, tenemos que tener altísima intensidad para poder superarlos. Hay que ir a ganarlo, poner al mejor equipo sabiendo los riesgos que hay fisiológicos por los partidos, pero poner al mejor once para enfrentar a Querétaro”.