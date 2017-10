Fernando Navarro: "Queremos ganar desde ya"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

Se cumplió la cábala del técnico debutante, Luis Fernando Tena dirigió su primer encuentro con Gallos Blancos y le regresó la dósis a León al eliminarlo de los octavos de final de la Copa Corona MX en la instancia de los penales. Gustavo Díaz suma su segunda derrota desde que tomó el mando de la dirección técnica del cuadro esmeralda (Pumas en Liga y Querétaro en Copa).

Un día después de la eliminación de 'la fiera', Fernando Navarro mencionó que la derrota es muy dolorosa pero no hay de otra mas que darle la vuelta a la hoja: "Creo que fue un partido que pudimos haber ido al descanso con una ventaja, no fue así y bueno, los penales no son un volado pero es distinto a cuando lo puedes definir en 90 minutos pero ya estamos pensando en Veracruz".

"Anímicamente estamos bien, ayer se hizo un buen partido, la gente que no ha estado jugando mucho se vio muy bien, hicieron buen trabajo y la verdad que eso nos motiva y nos exige a los que hemos estado jugando más, sabemos que tenemos gente atrás que está dispuesta y lista para ser titular" añadió.

El defensa esmeralda mencionó que las rotaciones son buenas y que no afectan el funcionamiento del equipo: "Tenemos un plantel muy completo y si hubiera habido rotación o no, el equipo se vería como ayer, ayer se vio bien, poco o nada que reclamarle a los jugadores que lo hicieron, al contrario, uno que ha estado en la banca y toca jugar después de mucho tiempo es complicado el ritmo de partido, a pesar de eso el equipo se vio muy bien".

Para finalizar, Navarro destacó la complejidad del duelo que tendrán el fin de semana ante Veracruz debido a la situación porcentual en la que se encuentra el equipo del puerto:

"Es una final para ellos, se juegan mucho cada tres puntos y sabemos que van a dar todo, es verdad que se ha visto una mejoría con Cardozo pero tenemos estos días para preparar el partido, sabemos lo que se viene pero también es una final para nosotros, así lo vemos, queremos ganar desde ya para no sufrir en la última jornada" agregó Fernando Navarro.