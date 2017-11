Gustavo Díaz no tendrá precauciones ante Xolos

Google Plus

Gustavo Díaz no tendrá precauciones ante Xoloz

Previo a la penúltima jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, en estratega del equipo esmeralda, Gustavo Díaz, habló sobre el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Caliente donde León intentará conseguir los 3 puntos que amarren el pase a la fiesta grande para el equipo, tendrán que vencer a Xolos, que está obligado a conseguir la victoria si quiere llegar con aspíraciones a la última jornada del certámen.

Para el 'Chavo' Díaz, fue muy importante conseguir la victoria ante Veracruz después del 'bajón' que tuvo el equipo luego de un espectacular arranque de Díaz como timonel de 'la fiera': "Es un buen momento, la victoria del otro día nos vuelve a reposicionar bien y teníamos la obligación después de una semana con muchos partidos, volver a retomar la victoria en casa nos deja muy bien posicionados con ese objetivo que parecía tan lejano y que ahora estamos cerca de poder concretarlo. En ese lugar tranquilo, pero se viene lo más lindo y duro del torneo" mencionó.

El entrenador agregó que la situación que vive Xolos es muy similar a la que atravesaba su equipo antes de que tomara las riendas de León, sin embargo, eso no se reflejar cuando comienza a rodar el balón:"Ya nos ha tocado esta situación y es una situación que no te deja visualizar seguramente lo que te podrías encontrar, pero siemrpe que hay un cambio es porque el equipo o grupo no está bien y eso habla de la situación"

"A veces los entrenadores preferimos más certeza, saber con lo que nos vamos a encontrar para resolver la semana y que después el juego se desarrolle, uno prefiere eso y vamos a ir con mucha concentración para lograr los tres puntos" dijo Díaz sobre la situación de Xolos.

Las últimas palabras que dio Díaz sobre el encuentro, fueron que no escatimara frente al equipo de Coudet, saldrá en busca de los 3 puntos para cerrar bien el torneo:

"Cero precauciones, nosotros iremos con el mejor equipo y a ganar el partido. Sí tendremos algunos cuidados por el tipo de cancha, el ritmo de partido sí será distinto, pero la intención será la misma y el ir a buscar los tres puntos será igual, León tiene que ir a ganar en Tijuana" agregó.

