Gustavo Díaz: "Hicimos un mal partido"

(Foto:Julio Félix - VAVEL México)

Mala noche tuvo el León este viernes cuando visitó el Estadio Caliente de Tijuana, y es que más allá de haber caído ante Xolos, volvió a mostrar esa irregularidad que parece se ha vuelto una constante luego de un buen partido, resulta ser un equipo bipolar. Así lo aceptó el propio Gustavo Díaz, estratega del equipo, quien lamentó el accionar de sus jugadores.

"No encontramos el gol por diferentes factores, no jugamos un buen partido y el resultado termina siendo justo. Creo que fue un mal partido y el rival nos superó en algunos aspectos del juego, la circulación de la cancha sobre todo, pero la intención siempre fue la misma porque son los mismos jugadores que lo han hecho con esa idea, la verdad no fue un buen partido y hay que reconocerlo", dijo sincero el uruguayo.

Por otro lado, 'el Chavo' reconoció haberse visto afectado por dos situaciones: primero, por la ausencia de su máximo referente en el medio campo, como lo es Alexander Mejía, y segundo, un tema que parece ya no ser novedad, es el tema de la cancha sintética, que vaya que le ha pesado a la Fiera cuando visita la frontera.

"Creo que las dos cosas, sí se sintió lo de Mejía porque le da pausa, es la conexión nuestra y la cancha también, por diferentes motivos se frenaba. Además la predisposición de los jugadores fue distinta, el respeto al piso, lo que genera, pero no hay que poner excusas", añadió.

Finalmente Díaz sentó cabeza y declaró que su escuadra está en una posición privilegiada en la tabla, esa que muchos quisieran, sin embargo aclaró que "realmente hay aspectos qué mejorar porque se viene la parte final y hay que cerrar la calificación para estar lo más arriba posible, porque ahí el margen de error es mínimo".