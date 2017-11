Un problema llamado Leonel López

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Se perdió el camino y hay consecuencias. Leonel López, una de las grandes promesas juveniles que tenía el León desde hace ya varios torneos, está estancado en un bache de indisciplina que ha molestado bastante al cuerpo técnico y directiva del León, tanto que se le castigó al separarlo del primer equipo y ponerlo a jugar con la Segunda División Premier, en un intento para que reaccione y pueda recomponer su carrera.

Díaz: “Para ser buen jugador no sólo es tener calidad”

Aun teniendo la ausencia de Alexander Mejía para el cotejo ante Tijuana, el comportamiento y rendimiento de López en el plantel fue mucho para que ni siquiera se le considerara como opción de cambio para el duelo y fuera hecho a un lado, y es que el propio Gustavo Díaz mencionó que ha tenido fallas grandes en aspectos disciplinarios, mismos que considera no lo hacen completamente un buen jugador de futbol.

“La razón de Leonel López es multifactorial, tiene mucha calidad y se confunde con buen jugador, hay muchos que no terminan de consolidarse en el máximo circuito mexicano. Hacer un buen jugador es no solo tener calidad sino también tener disciplina, hay que alimentarse, entrenar bien, descansar y hay muchos factores que no se cumplen”, dijo el entrenador tras caer ante Xolos este viernes.

Tomando en cuenta los puntos del reglamento que no ha cumplido Leonel últimamente, incluso insistentemente, ‘el Chavo’ aceptó que se cansó de haber intentado hablar con él y no ver respuesta, por eso tuvo que recorrer a otras medidas y hoy en día considera que es díficil tenerlo en su plantilla, pues quiso pasar por encima el reglamento interno que se tiene en el equipo.

“Hoy me fijo en el rendimiento y fue dejado de lado porque el rendimiento no era bueno ni en entrenamientos y partidos, ha tenido chances y esas son chances que se ganan día a día. Se habló con él y no encontramos respuesta, recurrimos a factores extra deportivos y no está cumpliendo, por mi filosofía es un jugador que es difícil tenerlo en el plantel y ahora hay muchos que confunden la calidad con ser un buen futbolista, ojalá que pueda convencernos en esos aspectos porque el club es demasiado grande y no hay nadie que pueda estar por encima del club”, señaló.