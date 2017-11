Andrés Mosquera: “Vamos a estar en Liguilla”

(Foto: Ezeqiuel Gasca - VAVEL México)

Hay confianza en León de cara a la última jornada del campeonato, principalmente sienten seguridad en que participarán en la Fiesta Grande el Apertura 2017, a decir de Andrés Mosquera, quien más allá de eso, asegura que todos, principalmente él, quiere volver a ver a un equipo que sea estelarista en los certámenes y ganador, como acostumbró hace unos años a su gente.

“Estamos seguros que vamos a calificar a la liguilla y ese partido nos va a servir para mantener el ritmo de competencia seguir con la intensidad que el cuerpo técnico nos pide y esperemos que volvamos a la victoria, todos sabemos que nos hemos acostumbrado a un equipo ganador y esperemos hacerlo en esos partidos también”, dijo.

A su vez el central colombiano asegura que todos en el grupo asumen la obligación de salir campeón este torneo, tomando en cuenta la magnitud del club en el que juegan: “Creo que un equipo grande e importante como León no debe evadir su responsabilidad, yo asumo a manera personal que tenemos un gran grupo, y yo no me veo no asumiendo la responsabilidad de poder ser campeón con León”.

Finalmente ‘el Guardia’ resaltó que ante Chivas, en la última jornada de la fase regular, jugarán con el debido respeto considerando la historia y lo que representa el rival en nuestro país, sin embargo eso no quiere decir que saldrán achicados, al contrario, pues al margen de eso es un partido determinante para muchos de sus jugadores.

“Es el último campeón y eso merece un respeto y así lo vamos a salir a plasmar en la cancha, cómo lo respetamos, jugándole buen futbol, proponiendo, estamos de local y es de tener cuidado esa clase de rival, quizás muchos se juegan su continuidad, el mejorar su parte contractual, creo que ellos si se juega (algo) no podemos ser ajenos a eso”, dijo.