Espera Ramos su chance con 'el Chavo'

Álvaro debutó en la jornada 1 contra Atlas como titular, pero desde entonces, disminuyeron sus apariciones en el cuadro esmeralda. (Foto: Jam Media)

A falta de un partido por disputar, los Panzas Verdes de León están por sellar su pase a la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano cuando se enfrenten al Guadalajara en la jornada 17.

Tras la práctica, el atacante Álvaro Ramos platicó del impacto que significó para los Esmeraldas el no haber sellado su pase a la Liguilla, el fin de semana anterior cuando cayeron en Tijuana. Sin embargo, enfatizó en la intención que tendrán la próxima semana cuando reciban al campeón Guadalajara.

“El último partido que tuvimos fue muy doloroso, sabíamos que si ganábamos ese partido se abrochaba el cierre del octavo. Ahora queda un partido con Chivas, sabemos que ellos no pueden clasificar, pero van a venir a jugar (a León) –creo yo- su mejor partido para quedar bien y cerrar bien la temporada. Y nosotros, le dimos vuelta a la página al partido anterior y estamos con todas las ganas de los ocho primeros para estar disputando la liguilla y este partido lo vamos a enfrentar de la mejor forma".

De acuerdo al chileno, cuando llegan las derrotas, éstas no se dan en su totalidad por culpa de los elementos que juegan, ni tampoco de los suplentes como él, pues siempre que ingresan a la cancha lo hacen con un objetivo en mente: salir con las tres unidades.

“Estamos con todas las ganas que sepan que cada partido lo enfrentamos de la mejor forma y lo que queremos es ganar, algunas veces no se dan los resultados, pero siempre dejamos todo en la cancha y eso es lo importante. La afición tiene la oportunidad de decir lo que quieran y tenemos que tomarlo de la mejor forma y preocuparnos de dar lo mejor y los minutos que nos toquen siempre entregar todo”.

No obstante, el nacido en Iquique no se desanima y tratará de esforzarse por encontrar un lugar en el cuadro guanajuatense, aun y cuando al inicio de la temporada había recibido buenos comentarios tanto del anterior cuerpo técnico como del actual, con el paso de las semanas, las oportunidades disminuyeron para él.

“Empecé muy bien, la verdad el profe Torrente me felicitó y después no aparecí más. Eso me impresionó, pero nada, lo tomé con calma esperando los minutos y bueno; no se me dio mucho, yo creo que ahora estoy con las mismas ganas de seguir luchando y espero que llegue. Estamos preparados, en lo personal estoy en la mejor forma y el profe (Díaz) me ha felicitado mucho y nada, tengo que ser paciente para que llegue la oportunidad y eso depende de mí, aprovechar la oportunidad al máximo, estar afuera (de la cancha) no es nada agradable”.

Por último, Ramos Sepúlveda señaló que tratará de aprovechar el duelo amistoso que sostendrán en esta semana ante Santos Laguna para tener oportunidad de mostrarse más minutos:

“Sirve para agarrar más confianza. Muchos más minutos, ojala que nos dé el profe y demostrar lo que puedo en el campo. Seguir demostrando como en el principio, porque después de eso no tuve muchos minutos”, concluyó.