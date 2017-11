Rodrigo Fernández: "No nos podemos confiar"

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

León está prácticamente calificado a la fiesta grande del fúbtol mexicano, sin embargo, para su Vicepresidente, Rodrigo Fernández, nada está seguro y quieren aprovechar el parón por Fecha FIFA para llegar en ritmo frente a Chivas, para ello, enfrentarán a Santos Laguna en un amistoso que se disputará en el TSM.

Rodrigo Fernández dijo que es fundamental no perder ritmo de competencia cuando el torneo está en su recta final: "Siempre sirve seguir en ritmo de competencia con un equipo de primera división como Santos, siempre va a ser bueno. Viajamos el jueves y el viernes se está ahí, la mañana del domingo ya estaremos acá pensando en el partido de Chivas" mencionó.

Además destacó que la clasificación depende del equipo y por eso tendrán un amistoso importante para el equipo: "Más que interesante muy importante, porque todavía no está la calificación, está en nuestras manos y tenemos que mejorar en la tabla de posiciones para que si se da la Liguilla, estemos bien colocados".

Para finalizar, mencionó que no debe existir confianza en el plantel aunque necesiten 1 punto para asegurar el pase a la liguilla:

"Ese casi nada todavía no está garantizado, yo creo que no nos podemos confiar, no podemos estar pensando en la Liguilla cuando no la tenemos todavía. Entonces queda un partido muy importante con un gran equipo que viene de ser campeón, pero que estamos en casa y creo que hemos mejorado, después se ha bajado pero si queremos entrar a Liguilla tenemos que demostrarlo el sábado" agregó.

León recibirá a las Chivas el sábado 18 de noviembre para conseguir el boleto para la liguilla, las Chivas llegarán al Estadio León sin aspiraciones pero no será rival fácil para un equipo que viene jugando bien y quiere estar entre los 8 primeros de la tabla.

