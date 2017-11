Osorio no escucha las sirenas del “Patrullero”

Google Plus

El volante del León pasa por un buen momento, pero no es tomado en cuenta

Elías Hernández volvió a quedar relegado de una convocatoria nacional, como si el ruido que hace jornada tras jornada no fuera escuchado por Juan Carlos Osorio. El “Patrullero” tiene las sirenas a todo volumen, sin embargo no llegan a los oídos del colombiano.

Hernández, ha pedido en base a buen futbol, oportunidades con el combinado nacional y pocas veces se las han brindado.

No ver al motor del León en la lista que entregó el técnico colombiano para los juegos frente a Bélgica y Polonia causó otro debate. Elías no ha bajado su nivel, al contrario, sigue incrementándose, pero no es suficiente para llenarle el ojo al estratega del Tricolor.

Elías no juega en Europa o en Estados Unidos, no viste extravagante o su piel está cubierta de tatuajes, tampoco es el más popular en Twitter o Instagram, pero ha demostrado en los últimos meses, tal vez años, más nivel que elementos como Giovani Dos Santos e incluso estar a la par de Hirving Lozano o el “Tecatito” Corona. Los llamados del “Chucky” y Jesús Manuel no están en discusión, pero Hernández podría robarles minutos.

Los casos de Jesús Gallardo y Jürgen Damm son algo ajeno. Ellos sí están en la convocatoria y en el presente torneo han aportado muy poco con Pumas y Tigres respectivamente.

El “Chavo” Díaz, Andrés Mosquera y Rodrigo Fernández ya se pronunciaron por la ausencia de Elías en la Selección. Su gente lo respalda, pero también medios de comunicación y seguidores de todo México. Muchos se preguntan qué le falta e Elías para pelear por un puesto al Mundial de Rusia 2018.

BRILLÓ

El “Patrullero” recibió este año una oportunidad para representar a México en la Copa Oro, y pese al fracaso en la justa dorada, el volante del León fue de los mejores elementos nacionales. Elías marcó un tanto en la competencia que se disputó en territorio estadounidense y cuatro más en los partidos de preparación. Hernández le anotó a Ghana, Paraguay y dos más a Zacatepec antes de la competencia y a El Salvador ya en el torneo áureo. El repertorio de Elías también incluyó pasas para gol.

INCOMPRENSIBLE

Los cinco goles que marcó con el Tricolor en el primer semestre del año, sus pases para gol, además de los seis tantos que lleva con el León en la presente temporada, no le bastan para ser tomado en cuenta. Su desequilibrio y profundidad en el campo tampoco. Su ausencia es incompresible. Sólo Osorio tiene la respuesta.