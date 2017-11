Viaja León con bajas a EU

Google Plus

(Foto: Cortesía)

Se avecina un parón en la Liga MX por una nueva Fecha FIFA más, la última del torneo regular. Muchos equipos la aprovecharán para disputar partidos amistosos y no perder el ritmo de competencia, entre ellos el León, que nuevamente estará viajando a los Estados Unidos para cumplir con un compromiso que lo tenía programado desde tiempo atrás, ahora ante Santos Laguna.

Será este sábado cuando la Fiera se mida ante el cuadro de Torreón, que aparentemente vendrá algo desgastado tomando en cuenta que este jueves se enfrentó a Rayados de Monterrey en el duelo pendiente de la jornada 11, aunque se esperan muchas emociones entre los aficionados de Carson, California, que más frecuentemente han podido seguir al cuadro esmeralda.

Es por eso que este jueves por la tarde salió el plantel esmeralda rumbo a Los Ángeles, California, a donde arribarán para luego trasladarse a la ciudad sede del StubHub Center, donde sostendrán el cotejo. Entre las novedades, fue la ausencia de Luis Montes, uno de los titulares indiscutibles de Gustavo Díaz, así como del argentino Jorge Pereyra.

El problema del 'Chapo' radica en una contractura muscular que, de acuerdo al cuerpo técnico, afortunadamente no pasó a ruptura, es decir desgarre. Mientras tanto, de Pereyra Díaz no hay reporte alguno, sin embargo se sabe que su proceso será un poco más tardado, pues al parecer físicamente no se encuentra en las más óptimas condiciones.

De ahí en más, a jugadores como Elías Hernández, Alexander Mejía, Mauro Boselli y William Yarbrough, entre otros, se les pudo apreciar al momento de abordar el camión que los llevaría hasta el aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a suelo norteamericano. Este encuentro le servirá al León como antesala para cerrar el torneo en casa, recibiendo a las Chivas de Guadalajara.