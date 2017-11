Alex Mejía: "No podemos dar ventajas ante Chivas"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

El próximo fin de semana conoceremos a los 8 invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano, aún quedan varios lugares y equipos como León se juegan el boleto en la última jornada del torneo. Los 'panzas verdes' saben que tendrán un complicado duelo ante el campeón, que si bien no ha tenido una buena campaña, sigue siendo el equipo que sostiene la corona e intentará cerrar con orgullo el torneo.

De esto habló Alexander Mejía en zona mixta, donde expresó las buenas sensaciones que le deja estar a punto de disputar su primer liguilla en el balonpié mexicano: "Agradecido por estar en esta instancia, vivir estos momentos, con la ilusión de querer estar, independientemente de los resultados nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo, jugando bien al fútbol, haciendo todo lo que se planifica"

"El grupo está consciente de lo que nos jugamos y más motivacion porque enfrentamos a Chivas, va a traer gente, el estadio con muchas personas y bueno, esperamos poder disfrutar de un resultado positivo que nos lleve a estar dentro de los primeros 8" mencionó Mejía.

Para Mejía no les da ninguna ventaja el hecho de que Chivas llegue a la última jornada sin aspiraciones de calificar: "Contra Chivas no se puede cometer ninguna clase de error o no dar ventajas, sabemos de la calidad que tienen, de los jugadores que tienen, está muy bien dirigido y nosotros a jugar el partido, al final nosotros obteniendo un resultado positivo seguro estaremos en los primeros lugares"

Para finalizar mencionó que en liguilla le gustaría enfrentar a los mejores:

"Lo mejor es enfrentar a los de arriba porque son rivales que por momentos te dejan jugar que ya los hemos enfrentado y sabemos que nos hicieron daño en ciertas posiciones y se toman las precauciones necesarias pero el que nos toque va a ser difícil porque ya en finales la planificación debe ser acertada, el que ponga mejor fútbol va a tener el pase a la siguiente ronda" mencionó Mejía.

Club León