El renacer del 'Chapo' Montes

Llegada del 'Chavo' benefició a Montes (Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Sin duda alguna la llegada de Gustavo Díaz al León implicó muchas cosas, no sólo una etapa de renovación en el banquillo, sino también en los jugadores, puesto que el mismo uruguayo se enfocó en corregir tantas cosas que tenían en la interna para que ahora los resultados y el camino vaya mucho mejor.

Hoy en día, uno de los que se ha visto mayormente beneficiado es Luis Montes, quien así lo aceptó al recalcar la confianza que ha recibido por parte del ‘Chavo’ y sobre todo por la comodidad que ahora tiene dentro de la cancha al jugar en una posición que prácticamente es su hábitat natural, que precisamente lo ha llevado a elevar su nivel de juego.

“Yo me siento muy bien, el Profe me ha dado mucha confianza y sobre todo porque me ha dado la oportunidad donde me siento cómodo, no en una donde a lo mejor hacía lo que podía, donde no me sentía tan bien, ahora la verdad sabe dónde podemos mostrarnos mejor”, dijo Montes.

Asimismo, le aplaudió a Díaz el trato que le ha dado tanto a él como el resto de sus compañeros y lo considera como “una persona que llegó y nos puso sobre el piso, algunos teníamos el ego alto y el llegó a bajarlo”.

Gracias a esto y a un nuevo método que parece ser innovador y sobre todo que ha hecho ‘click’ con todos los miembros del plantel, los triunfos llegaron y hoy tienen al León cerca de Liguilla, así como a un Montes que cada vez se siente mejor en el terreno de juego y lo demuestra con hechos.