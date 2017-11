Sueña Montes con ir a Rusia

Google Plus

Hoy su nivel va en aumento, aunque todavía lejos para volver a ser considerado por el entrenador de la Selección Mexicana, y él lo sabe perfectamente. Sin embargo, Luis Montes no pierde la ilusión de algún día jugar en una Copa del Mundo y por eso sus ojos, aunque sea de lejos, apuntan a Rusia 2018 tomando en cuenta todo lo que pasó con él en la pasada justa mundialista, cuya participación no pudo darse por una terrible lesión a días de arrancar.

Hoy ‘el Chapo’ es bastante realista y, aceptando que le gustaría verse ahí, sabe que es difícil que los ojos de Juan Carlos Osorio lo apunten para alguna elección, sobre todo al ver lo que ha pasado con su compañero Elías Hernández, a quien considera el mejor pasador de la Liga e incluso le destaca sus anotaciones, pero que no ha sido convocado y ni siquiera él lo puede entender.

“Claro, sigue viva esa esperanza, pero después de ver todo lo que ha pasado con Elías, que está jugando muy bien, es el mejor asistidor y uno de los goleadores y no lo llaman, qué puede esperar uno. Hay algunos que no les toca jugar y los llaman, aquí todo puede pasar”, dijo el nacido en Ciudad Juárez.

Aprovechando este tema, el ‘Chapo’ habló sobre cómo fueron aquellos días luego de su dolorosa fractura de tibia y peroné tras un choque ante Segundo Castillo, recordando que “en lo mental me afectó, pero dos o tres días, sabía que ahí no acababa mi carrera, que tenía mucho más. Hay que trabajar de la misma forma”, dijo reiterando su deseo de ser incluido en la tan preciada lista final rumbo al Mundial.

Finalmente Montes Jiménez resaltó que el propio Elías merecería en este momento su oportunidad para mostrarse en ‘el Tri’, sin embargo ve como argumento que su estilo no sea del agrado del seleccionador o quizá sea por alguna decisión; lo que es una realidad es que no entiende el por qué, tomando en cuenta que hay otros que en sus clubes no tienen actividad pero sí son llamados.

“Elías es un gran jugador, tiene una capacidad que no la tiene cualquiera pero cada técnico tiene su forma de pensar, su estrategia, hay jugadores que no juegan y siguen siendo llamados, es una Selección que debe tener a los que mejor rindan, eso tiene mucho que ver. Elías se merece una oportunidad y a lo mejor no es del agrado del técnico, pero es su decisión”, cerró.