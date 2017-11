‘Chavo’ Díaz: “Lo que importa es la Liguilla”

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Derrota, pero a final de cuentas hay alivio en Gustavo Díaz luego de haberse clasificado a la Liguilla del Apertura 2017 con el León. El técnico uruguayo se dijo privilegiado por haber conseguido el primero de los objetivos que se fijó a su llegada al bajío, sin embargo resaltó la poca efectividad que tuvo su equipo durante el partido, y es que sabe que pudieron haberse llevado los tres puntos.

“Lo que importa es la Liguilla, no las formas. Cuando llegué el equipo estaba en una situación bastante difícil para cerrar la calificación, así que esto tiene mucho valor, es verdad que no estuvimos acertados de cara al arco rival y no hay por qué quitarle méritos a nadie. El primer objetivo era calificar para ir por el gran objetivo del título”, dijo en conferencia de prensa.

Con todo y lo que significó el repunte que le pudo dar a la Fiera con su llegada, hoy el aspecto que más le preocupa al ‘Chavo’ es el tema de las lesiones, puesto que aceptó verse afectado por ellas sobre todo en este encuentro, ya que tuvo que utilizar a hombres como Mauro Lainez o Alan Cervantes, teniendo fuera de circulación a Maxi Cerato o Darío Burbano; eso, de cara a la Liguilla es algo que lo pone a temblar.

“Mermados llegamos, los tres cambios hubiesen sido Montes, o Montes tendría que estar jugando. Ramos hizo un gran partido, Pereyra, Cerato, ni decir de Burbano o Novaretti, tenemos el plantel mermado y por eso se dan así los cambios. Si estuvieran con nosotros, seguramente hubiesen estado jugando, pero estamos jugando por haber sellado el pase”, añadió.

Finalmente Díaz advirtió que “iremos con todo cuando nos toque jugar, miércoles o jueves. Nos vamos a recuperar muy bien, se demostró que faltaba contundencia y hoy no vamos a cargarle la responsabilidad a nadie, estamos muy tranquilos, conformes con este primer objetivo”, dijo al tiempo que destacó la importancia que representa jugar una pase final.