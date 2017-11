José Iván Rodríguez, frustrado por la eliminación de León

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca | VAVEL México)

Terminó el torneo Apertura 2017 para el conjunto de León. La noche de este sábado, los comandados por Gustavo Díaz no perdieron, pero fueron eliminados por Tigres, equipo que pasó las Semifinales de la Liga Bancomer MX por mejor posición en la tabla.

Después del encuentro, José Iván Rodríguez reconoció que ser eliminados en Cuartos de Final es "una frustración grande. Tuvimos oportunidades de irnos adelante en el marcador, pero no se logró. Hay que darle vuelta a la página para ver el siguiente torneo, en el que tenemos que mejorar muchas cosas".

Al ser cuestionado sobre qué les hizo falta para acceder a la siguiente ronda, mencionó: "Tigre es un equipo muy bueno. Nos faltó contundencia, porque tuvimos para meter varias".

De igual forma, aceptó que el no aprovechar su condición de local en algunos partidos de la Fase Regular, les terminó afectando en esta instancia, al no quedar dentro de los primeros cuatros lugares de la clasificación: "Sí, pesa un poco, porque hubiéramos quedado en mejor posición y las cosas hubieran cambiado".

Por último, el joven mediocampista se mostró satisfecho por el accionar futbolístico que tuvo este semestre, en el cual sumó 15 partidos como titular: "Muy feliz; es mi primera liguilla. Estoy muy contento con el profe, al que le agradezco muchísimo, y a seguir trabajando para demostrar que por eso me tiene contemplado".