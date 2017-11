Leonel López: "Me dolió mucho mi separación; estoy arrepentido"

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Dolió mucho el haber sido separado del primer equipo del León, pero a la vez sirvió para sentar cabeza y recapacitar sus errores, pues sabe del mal que hizo. Así se mostró Leonel López en entrevista exclusiva con VAVEL México, donde se mostró realmente afectado por la etapa que vive, pero consciente de sus fallos.

El mediocampista juvenil explicó que su situación "es un tema muy difícil de platicarte, tenía muchas ganas de estar con el equipo y si se requería, poder entrar, pero pasó algo desafortunado y no me quedó más que levantar la cara y seguir trabajando", sin querer dar detalles.

Leonel López: "Quiero disculparme con todos"

Mucho se habló de su separación, directiva y sobre todo cuerpo técnico hicieron mucho hincapié en que "nadie está por encima del club" y el propio López lo asume, incluso pidiendo disculpas a todos los que forman parte del club y también a la afición, pues sabe que con sus acciones provocó una gran decepción.

"Sí acepto y la verdad quiero disculparme con todos mis compañeros, con toda la afición y sólo quiero decirles que me voy a comprometer al cien por ciento y dejar todo en la cancha. Me dolió mucho, me dolió mucho esto que me pasó, que me separaran del equipo y algo en mí me dijo que yo tenía que sacar algo adelante, empecé a trabajar, callado y no queda más que darle para adelante", señaló.

No obstante, y sin dar detalles sobre los actos de indisciplina cometidos, Leo resaltó que tomó por 'el lado bueno' el haber sido separado del primer plantel, principalmente procuró no perder el ánimo y tomar cada uno de los procesos con toda la responsabilidad; tan es así que prefirió dejar sus vacaciones de lado para llegar en buena forma a la pretemporada.

Finalmente López dejó en claro que "yo no he tenido contacto con él (Gustavo Díaz), desconozco, pero acato las órdenes de los directivos y voy a seguir las indicaciones que me dan para llegar bien", apuntando a que Rodrigo Fernández, el vicepresidente, ya le indicó que deberá estar en la preparación para el Clausura 2018.