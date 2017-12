Una sensación leonesa en Costa Rica

(Foto. Especial)

De ser relegado, pasó a ser una de las estrellas de la Liga, calificado como “el extranjero más codiciado” en su primer torneo en el fútbol de Costa Rica. Es Aldo Magaña, juvenil perteneciente al Club León, que tuvo que emigrar a Centroamerica en busca de minutos de juego al no poder ser considerado en el equipo esmeralda. Hubo frustración, pero por suerte el presente es distinto y el fútbol e sonríe.

Si bien es cierto que la liga tica no tiene el nivel que la mexicana, que las distancias son largas, hoy Magaña celebra haberse adaptado a ese nuevo estilo de juego, que no considera fácil: ”Junto con la dirigencia del León y toda la gente englobada en esto, vimos que la mejor decisión era salir a jugar a otro lado y me tocó adaptarme rápido al fútbol de Costa Rica, que no es fácil, tiene mucho contacto, de mucho golpe, muy diferente al mexicano, tuve suerte”, dijo en exclusiva a VAVEL México.

Hoy en día, gracias a sus actuaciones y constantes anotaciones en los partidos del torneo costarricense, Aldo ha provocado grandes sensaciones con su nivel y ya despertó el interés de los equipos más importantes de aquel país: Herediano, Saprissa y Alajuelense. Ante eso, se le ha tasado en un precio que ronda el millón y medio de dólares, según versiones cercanas y que de acuerdo a él mismo, sólo uno de esos tres clubes podría pagar.

“Acá las noticias y la prensa se dedicaron a decir cosas que esos equipos se habían acercado conmigo y luego otro tema que mi entrenador dijo que eso era una falta de respeto, mi representante lo ve con los equipos grandes de acá y el precio no lo sé, pero realmente pudiera pagarlo sólo uno de ellos tres”, apuntó.

Uno de los factores que le benefició al delantero al encontrarse en un nuevo mundo, y sobre todo desconocido, fue la confianza que recibió por parte de la directiva y cuerpo técnico del Guadalupe FC, en donde comparte vestidor con otro mexicano. No obstante, está deseoso por volver al bajío, aunque para ello es consciente que deberá elevar su nivel.

“Cuando yo tenga el nivel para competir, la dirigencia va a ser la primera en decirme, yo voy a trabajar más. Como la afición de León no hay dos ni en México ni en Costa Rica, es un poco más apasionada, ahorita estoy acá y tengo que rendir cuentas a la gente de acá y si me toca estar allá algún día, lo haré”, cerró.