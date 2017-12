'Chavo' no quiere más bajas para su León

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

Se terminó el corto periodo vacacional para León, hoy los jugadores reportaron en las instalaciones del equipo para comenzar con los trabajos de pretemporada que tendrán durante casi 2 semanas y luego cerrar con 4 encuentros de preparación ante Leones Negros, Mineros, Necaxa y Querétaro durante los últimos días de diciembre.

Gustavo Díaz habló sobre el plan que tiene con su equipo que pondrá en marcha desde este jueves con el primer día de trabajo: "Fueron vacaciones cortas, prácticamente no rompieron forma, así que empezar a retomar la forma del equipo, esperar estos días porque seguramente habrá entradas o salidas, muchos rumores y esperar a que se confirme lo que antes pedimos, que se mantenga el plantel".

Desde que finalizó el torneo, Díaz habló sobre su deseo de que se mantuviera la base del equipo aunque no descartaba incorporaciones y tampoco bajas como las de Pereyra y Cervantes: "Esperemos que no haya bajas, la idea es mantener el plantel, esos chicos ya no entraban dentro de lo que queríamos y puede haber posibilidad para que salga alguno, se hablará cada tema con cada uno de ellos, pero no vamos a obligar a nadie. Queremos que estén contentos para pelear cosas importantes" agregó.

Para finalizar, 'Chavo' mencionó que el objetivo es que el equipo se contagie de de conseguir cosas importantes para el siguiente año: "Ninguno es intransferible, porque tenemos que tener la capacidad para poder seducir a esos jugadores de pelear por cosas importantes, ese es el objetivo y si no logramos hacerlo, es mejor dejar ir al jugador para que no esté inconforme, estamos en un gran club y deportivamente el equipo está a la altura de pelear cosas". Considera que la solución es la mentalidad: "El tema es por ahí, que estén convencidos de pelear por cosas importantes" añadió.

Club León