Jacob Murillo no es prioridad del León

Google Plus

(Foto: Especial)

Mucho hermetismo ha existido por parte del León y del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Díaz para dar a conocer las posibles opciones de refuerzos para el equipo de cara al Clausura 2018, sin embargo rumores e incluso supuestas negociaciones han salido a la luz para este mercado de piernas.

Uno de ellos fue precisamente proveniente de Ecuador, donde diversos medios aseguraron que el Delfín Sporting Club de aquel país y la Fiera, de México, estaban ya en negociaciones para el traspaso del volante ofensivo, Jacob Murillo, de gran campaña en su escuadra y que está a punto de disputar la final de la Liga.

No obstante, Rodrigo Fernández, vicepresidente del club, fue el encargado de esclarecer toda esta situación, que más allá del interés que haya podido generar entre los aficionados leoneses, también influyó en el entorno ecuatoriano, por el presente que tiene Murillo con su equipo.

"No hemos tenido comunicación ni con el club ni con el jugador porque tratamos de respetar, quiero ser claro. Primero buscamos cerrar con las opciones que tenemos arriba, si no se da buscamos las siguientes opciones", dijo el directivo para Radio Huancavelca, dejando en claro que no es la opción A que tienen en carpeta para reforzarse.

Mientras tanto, el propio Rodrigo adelantó que esperan que la negociación con la verdadera carta fuerte que tienen para sumar a su plantilla, se concrete esta semana, tomando en cuenta la premura del tiempo que existe.