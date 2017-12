Pretemporada del León, acorde a lo esperado por Díaz

Google Plus

(Foto Ezequiel gasca - VAVEL México)

A marchas forzadas y con cierto nerviosismo, pero a final de cuentas la pretemporada del León ha sido dentro de lo esperado por el entrenador Gustavo Díaz, quien destaca el funcionamiento que ha tenido su equipo luego de dos partidos amistosos y sobre todo su intensidad, un factor que siempre intenta inculcar en sus dirigidos.

"Dentro de lo que se espera a este nivel, un acondicionamiento corto, buscar el funcionamiento y no perder la intensidad, hay que trabajar duro, tolerar cargas y eso no es fácil de llevar porque los tiempos son cortos y lo más importante es que no hubo ningún contratiempo, eso nos deja tranquilos", compartió en conferencia de prensa.

Sin embargo, un tema que mete cierta intranquilidad entre los aficionados es el de las incorporaciones para su plantilla, y es que ya va para tres semanas de trabajo y ningún fichaje se ha anunciado; esto lo entiende Díaz, quien además es consciente en que cuantas más opciones de cambio se tengan, las posibilidades de trascender también serán mayores.

"Es normal por cómo finalizó el equipo, tal vez con un poquito más el equipo hubiera llegado donde todos queríamos, pero debemos recordar que si todo va bien como hasta ahora, en tres o cuatro semanas tendremos a Burbano de vuelta. Es verdad que cuantas más opciones se tengan, más posibilidades deportivas serán", añadió.

Finalmente 'el Chavo' aseguró que prácticamente ya tiene definido el once que arrancará el Clausura 2018 frente a los Rojinegros del Atlas, cuya base es la misma que terminó el Apertura 2017 frente a los Tigres aunque "seguramente puede haber uno o dos recambios, hay dos o tres opciones, pero la base es el equipo que está jugando".