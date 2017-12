Va Piris por su revancha con el León

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Luego de un semestre auténticamente tenebroso, Iván Piris busca su revancha personal con el León, y es que una lesión apenas en la fecha 2 del campeonato lo marginó por más de 3 meses de las canchas en su primer torneo con la Fiera, que por lógica prometía mucho dados los antecedentes que traía.

Ahora, luego de realizar una pretemporada en orden y sin ningún impedimento físico, el lateral busca aprovechar su nueva oportunidad, aunque sabe lógicamente de la competencia que tiene por delante con Fernando Navarro y Andrés Mosquera en sus intenciones por adueñarse de la titularidad.

"La verdad que el torneo pasado no me pudo ir bien por la lesión que tuve al inicio del campeonato y no agarré la forma física de la mejor manera, no me alcanzó la verdad sobre la recta final y esto es una revancha para mí porque he hecho una buena pretemporada, pero también para el equipo para llegar lo más alto posible", dijo en conferencia de prensa.

A pesar de saber que será complicado el poder afianzarse como el inamovible del 'Chavo' Díaz en la defensa esmeralda, Piris resaltó que buscará estar "apoyando siempre al equipo, cuando el equipo está bien y a uno le toca estar fuera, uno se debe sentir bien, así que tengo que aportar lo mejor de mí", por supuesto manteniendo ese profesionalismo.

Finalmente Iván destacó los trabajos que han podido hacer en esta etapa de preparación de cara al Clausura 2018, donde aplaude precisamente las puertas que el entrenador le ha abierto a los juveniles y a quienes incluso le está poniendo una atención especial para su crecimiento.

"La verdad que venimos haciendo una buena preparación tanto el equipo principal como los que estamos jugando con el segundo equipo, los jóvenes también están trabajando bien e integrando lo que el Profe quiere, seguramente por eso les llama más la atención, pero lo importante es que estamos haciendo un buen trabajo y vamos a llegar de la mejor manera al inicio del campeonato", cerró.