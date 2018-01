Los objetivos con Cecchini

Google Plus

Ya se ha anunciado la primera incorporación del León, para muchos sorpresiva al provenir desde el futbol europeo, más por la edad que tiene y hasta la experiencia. Lo que es todo una realidad, es que Gustavo Díaz no pidió a Emanuel Cecchini, sin embargo sí espera que llegue a sumar mucha calidad a su plantilla, y es que hay muy buenas recomendaciones.

Sin tener mucho conocimiento sobre el que será su nuevo pupilo, 'el Chavo' desea que se tenga un golpe de suerte así como sucedió el torneo pasado cuando llegó Andrés Mosquera, proveniente del balompié colombiano y que prácticamente demostró no tener necesidad de un tiempo para adaptarse.

"No hablé con él, principalmente es una recomendación del club, es un jugador joven y no ha tenido la continuidad del torneo, hay buenas referencias y esperemos que se acierte como con Andrés Mosquera. Hay que adaptarse rápido, tenemos dos meses tremendos en calendario y sin hacer la pretemporada, esperemos que se adapte rápido, que pueda sumar calidad a lo que tenemos", dijo Díaz en entrevista.

Pese a eso, hoy algo importante, más allá de los nombres, son las características que tenga Cecchini y que pueda aportarle a su esquema de juego, y es que sus intenciones era buscar a un jugador que pudiera ser el aliado de Alexander Mejía o bien, el mismo suplente, tomando en cuenta la carencia de opciones que hay en esa zona.

"Queríamos un jugador con las características para jugar con Alex Mejía y si en algún momento él tuviera que tomar un descanso, que no recayera la responsabilidad sólo en Iván Rodríguez porque no tenemos a nadie. Queríamos un jugador que pudiera jugar ahí, con o sin Mejía y teníamos algunos nombres y no se lograron las negociaciones, llegó Cecchini y esperemos que pueda aportar", añadió.