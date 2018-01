Google Plus

Guía VAVEL Clausura 2018: León

Hoy las inversiones no son las mismas de antes en el León, sin embargo no se debe dejar de destacar el buen plantel consolidado que ha podido formar desde su ascenso, pues hay todavía algunos sobrevivientes. Además, con la integración de otros que se han convertido en claves en distintos esquemas.

El año terminó y las sensaciones fueron buenas al final por el trabajo realizado bajo las órdenes de Gustavo Díaz, quien repitió historias anteriores y logró un repunte importante con el equipo luego de haber estado estancado en un bache tanto de resultados, como futbolístico y de actitud con Javier Torrente.

Los resultados en pretemporada quizá no acompañaron tanto, sin embargo en la interna confían tomando en cuenta el funcionamiento que se mostró y ahora, lo único que pudiera jugarles en contra es lo reducido que pueda estar el plantel, a juicio de muchos aficionados que consideran necesarias algunas más incorporaciones.

Las opciones carecen y en este inicio de campaña, apenas se ha anunciado a un refuerzo proveniente del Málaga, Emanuel Cecchini, quien firmó en un préstamo por seis meses sin opción a compra, lo cual generó polémica. Entre esto, también están las lesiones como la de Darío Burbano, que limitan 'al Chavo' de tener más variantes.

No obstante, hay hombres como Mauro Boselli y Elías Hernández, además del regreso de Guillermo Burdisso que hacen sentir seguridad a los más fieles hinchas, que se quedaron con las ganas de ver a su club mucho más allá de los Cuartos de Final el torneo pasado.

Altas

Emanuel Cecchini: Llegará al cuadro de León con la encomienda de reforzar el mediocampo de los comandados por el "Chavo" Díaz, este fichaje fue recomendación de la directiva pues los elementos que estaban en la mira de los felinos no pudieron ser fichados. Su rendimiento más reciente del extranjero en el Málaga no deja buenos dividendos; pues en su último club solo pudo sumar 96 minutos en tres partidos jugados y no fue convocado en 13 ocasiones.

Bajas

Alan Cervantes: El tapatío llegó a préstamo para el Apertura 2017 para tener con La Fiera sus primeros minutos en primera división. Sin embargo, aunque logró debutar y tener participación como pivote y centrocampista, fue incluido más en el torneo copero, sumando solamente 177 minutos en la Liga. Al concluir la transferencia temporal de seis meses, el juvenil regresará a las Chivas de Guadalajara, club con el que llevó el proceso de divisiones inferiores Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Jorge Pereyra: El atacante argentino marcó un gol en su primer semestre, fue expulsado en la jornada siete y tuvo una participación discreta en el campeonato anterior. Tras un año en León, partirá de regreso a Malassia para jugar con el Johor DarulTa’zim FC, al que pertenece desde el 2014.

Diego Novaretti: El argentino experimentado se había separado del equipo previo al arranque del Apertura 2017 por sus indisciplinas, aunque se le permitió regresar ante la lesión del defensor Burdisso. Disputó 584 minutos, pero dejó de tener actividad después de la jornada 12 por lesión. En el próximo torneo vestirá la playera de los Gallos Blancos del Querétaro.

Leonel López: El volante participó en cinco encuentros con los Esmeraldas en la temporada pasada, concluyendo los noventa minutos únicamente en el duelo frente a Santos Laguna. En la Copa MX apareció en todos los encuentros, pero al igual que en la Liga, solamente disputó los noventa minutos en el juego que superaron a Veracruz. Leonel disputará los próximos dos torneos con los Diablos Rojos del Toluca, institución a la que llega en calidad de préstamo.

Hombre a seguir para el Clausura 2018

Elías Hernández: El motor del equipo esmeralda es él, el “Patrullero” es el que le da idea y profundidad al juego leonés. Si Mauro Boselli ya superó los 100 goles como felino gran parte de esa marca se la debe a Hernández por las múltiples asistencias con las que pudo colaborar. Hoy en día, es catalogado como el mejor mexicano de la Liga por lo que pudo ofrecer.

El antes jugador de Monarcas es el arma más peligrosa que tiene el “Chavo” Díaz, él, con su técnica y velocidad, carga con la responsabilidad de destrabar juegos difíciles. El 2018 es año mundialista y Elías buscará ganarse su lugar en la lista de Juan Carlos Osorio, quien le ha perdido la pista desde hace ya algunas convocatorias a pesar de las grandes actuaciones.

Analizando al estratega: Gustavo Díaz

El argentino Gustavo ‘Chavo’ Díaz llegó como ‘bombero’ de una fiera que había perdido identidad y estilo de juego con Javier Torrente. Díaz tomó a León en las últimas posiciones de la tabla pero desde su llegada hizo ‘click’ con los jugadores que de inmediato entendieron la idea de juego que quería Díaz y se convirtieron en un fuerte equipo en el torneo.

El ‘Chavo’ paraba a su equipo con una línea de 4 defensores, ‘Nacho’ González como la pareja habitual en la central de Mosquera quien se convirtió en pieza fundamental en la defensa dando un gran primer torneo. En la lateral derecha aparecía regularmente Fernando Navarro, un tipo que fue el comodín de Díaz en el torneo y por izquierda aparecía Cornejo.

El mediocampo lo comandaban Alex Mejía y José Rodríguez que se mantenían como contenciones fijos para que Elías Hernández y ‘Rifle’ Andrade pudieran agregarse al ataque por las bandas constantemente.

La delantera tuvo muchos altibajos en el torneo, pese a que Mauro Boselli terminó igualado en goles con Hurtado como máximos anotadores del torneo, León terminó con hambre de gol durante las últimas jornadas incluyendo la liguilla. Luis Montes jugaba detrás de Boselli como creativo y en ocasiones, Álvaro Ramos jugaba como un segundo punta.

La intención de Gustavo para el siguiente torneo siempre fue de mantener la base de jugadores, se han registrado 2 bajas y únicamente el deseo del equipo es incorporar a un delantero que pueda acompañar a Boselli en la delantera del conjunto esmeralda.