Temas económicos alejaron a Britos del León

Muchos aficionados terminaron decepcionados, incluso el mismo Gustavo Díaz, luego de que el sueño de traer de regreso a León al uruguayo Matías Britos no se cumpliera. El delantero era la prioridad del mismo técnico y hoy en día su futuro apunta más a Querétaro para lamento de muchos.

No obstante, la duda debía ser resuelta. Mucho se habló sobre las negociaciones tan extendidas y en las que recayeron todas las aspiraciones del 'Chavo' para reforzar su plantilla, pero no se sabía realmente cuáles fueron los motivos que alejaron a Britos de la Fiera. No es tan difícil: el dinero.

"Fue una decisión institucional, hicimos un esfuerzo por él, me lo pidió Gustavo y él también quería venir, le expliqué cómo estaba la situación. Hace 4 años lo compré por una cierta cantidad y ahorita lo hubiera pagado más o menos el cien por ciento más por la carta y el 500% de su sueldo, fue decisión mía y a veces hay que tomarlas, pero seguimos teniendo el 25% de su carta", reveló Jesús Martínez Murguía.

Sin dejar de resaltar lo importante que hubiese sido Matías para su plantilla, que bien está necesitada de alguien que pueda convertirse en el compañero ideal de Mauro Boselli en el ataque, 'el Presi' resaltó que son decisiones que a veces, por más dolorosas que sean, se tienen que tomar, ya que los intereses específicos del club no iban tan acorde.

"Él lo quería a muerte, pero hay decisiones que uno tiene que tomar y traer un jugador de 29 años cuando tú lo trajiste hace 4, se complica. Esperemos que le vaya bien tanto al jugador como a nosotros", cerró.