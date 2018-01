Burdisso busca recuperar la titularidad

Google Plus

El zaguero leonés tuvo algunos minutos frente al Atlas.

Tras ocho meses de sufrimiento y rehabilitación, Guillermo Burdisso volvió a estar en el campo en un juego oficial del León. El central esmeralda entró en la agonía de la batalla frente al Atlas. El elemento argentino tomó el lugar de Fernando Navarro, fueron escasos minutos, pero él quedó feliz: “Me sentí contento, estuve con el grupo desde el inicio de la pretemporada, traté de pelear un lugar entre los titulares, pero no se me dio”, dijo Guillermo.

Burdisso era titular indiscutible con la Fiera, sin embargo su lesión en los ligamentos lo marginó durante mucho tiempo de la competencia. Andrés Mosquera llegó y rápido se ganó el puesto junto a Nacho González, ahora el argentino tiene que recuperar su lugar: “Ya había participado en varios amistosos en la pretemporada, estaba preparado para iniciar, no se dio, obviamente quiero jugar más, mi idea es ganarme un lugar, sé que de a poco tengo que demostrar lo que ya demostré una vez”, destacó

El zaguero esmeralda insistió en ya estar bien físicamente, el viernes pudo iniciar, pero el “Chavo” Díaz se inclinó por otros: “Pude jugar el partido completo, pero bueno, fue una decisión técnica, siempre se respeta”, recalcó.

Guillermo no calificó el juego de sus compañeros, él está enfocado en lo suyo: “No me corresponde a mí decir si lo hicieron bien o no ellos (Mosquera y Nacho), yo tengo que concentrarme en mí y hacer bien mi trabajo”, explicó.

Ya integrado totalmente a la manada, Burdisso buscará superar lo hecho por el León el torneo pasado, sea con refuerzos o no: “Somos los mismos jugadores o hasta menos, algunos se fueron, entonces tratamos de que con lo que tenemos poder pelear más de lo que peleamos el torneo pasado”, sostuvo.

TITULAR FRENTE A VENADOS

Si no sucede nada extraño Guillermo iniciará el juego de copa frente a Venados de Mérida. El torneo alterno es la oportunidad que tiene Burdisso para sumar minutos y llenarle el ojo al “Chavo”.