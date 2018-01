Jerarquía del León fue clave ante Toluca, dice Díaz

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

Desde que comenzó la pretemporada para este Clausura 2018 la intención de Gustavo Díaz y jugadores era tener un buen inicio de torneo que no habían visto los últimos años. Hoy, tras 2 jornadas de Liga y una de Copa, León está teniendo el inicio que se deseaba en aquel momento.

Los esmeraldas ligaron su tercer victoria del año con una gran actuación en casa que deja contento al 'Chavo' Díaz: "Muy contento con el triunfo, el rival lo hizo bien, nos cerró muchos espacios que no encontramos, intercambiamos mucho ataque con ataque y no era lo que pretendíamos pero la jerarquía individual marcó la diferencia y nos llevamos los tres puntos".

Inevitable no sacar el tema del fichaje de Landon Donovan que parecía haberse caído pero finalmente llegó a la escuadra esmeralda: "Para mí es un gran honor dirigir grandes futbolistas y Donovan lo es, tenemos que trabajar con él, intentar ayudarlo porque está en una situación especial y esperemos estar a la altura, que nos ayude y sacarle un poco de su calidad"

"Ya tuvimos una charla con él, es un jugador de altísimo nivel, de gran jerarquía, nosotros intentaremos ayudarle para que el equipo luzca y siga consiguiendo victorias como la de hoy" agregó.

Para cerrar el tema de Donovan, Díaz mencionó que lo toma como un gran reto por la situación en la que llega el estadounidense: "Es un gran desafío, es una situación atípica, es un jugador histórico, hay que ponerlo fino futbolísticamente, es lo que mas me importa".

En cuanto al tema futbolístico, Díaz agregó que el encuentro de hoy fue bueno pero no como lo esperaba: "Tal vez no fue el fútbol vistoso a lo que estamos acostumbrados como local que el rival nos achicó los espacios en zona media, no pudimos circular bien el balón pero ganamos por la jerarquía de los futbolistas" mencionó.

Para finalizar, el entrenador dejó en claro que, si bien, las primeras opciones en cuanto a refuerzos no llegaron por distintas circunstancias, los jugadores que se incorporaron a la institución son del agrado del cuerpo técnico y que hubo coordinación con la directiva.

