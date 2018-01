Adaptación de Donovan sorprende en León

Google Plus

(Foto: Club León)

Como si llevara muchos años jugando en León, es como ha notado estar Landon Donovan en sus primeros entrenamientos con la Fiera, según el ojo de Gustavo Díaz, y es que la calidad ya la lleva incluida, sin embargo lo que le ha sorprendido el entrenador es lo rápido que se ha podido adaptar al equipo tanto en ejercicios como en la misma convivencia, algo que lógicamente lo tiene esperanzado.

"Es un jugador de mucha calidad, ese tipo de jugadores se entienden muy rápidamente, eso no te deja sorprender aunque uno lo sabe, pero cuando lo ves día a día nuevamente te sorprende. Rápidamente el entendimiento y juego, los espacios, pareciera que lleva mucho tiempo jugando acá", declaró.

Además de esto, 'el Chavo' está contento por tener plantel completo para enfrentar a Necaxa, aunque quizá el único pero que pone es la llegada tardía de los refuerzos, a quienes aún no tiene considerados ni siquiera para la convocatoria del encuentro. En el caso particular de Donovan, es un poco más especial, no obstante quiere ponerlo de la mejor forma posible.

"Muy bien, demostrando la calidad que tiene, siendo nosotros también bastante cautelosos sabiendo la realidad de él, la situación atípica y trabajándolo específicamente en trabajos futbolísticos. Nuestra idea es ponerlo rápido bien futbolísticamente para que de a poco nos pueda dar unos minutos, no el cien por ciento de los minutos, pero al final de semana veremos cómo va asimilando las cargas", añadió al tiempo de no dar una fecha estimada para su debut.