Se disculpa Mosquera por goleada ante Necaxa

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

Los esmeraldas de León tuvieron su primera derrota en el Clausura 2018 al caer 0-4 frente a Necaxa. Dicho resultado decepcionó a los aficionados que habían llenado el Nou Camp. Por ello, el defensa Andrés Mosquera compareció ante los medios de comunicación para disculparse públicamente.

“Primero que todo, pedirle disculpas a la afición, con humildad de ser jugador grande pedirles con muchísimo respeto las respectivas disculpas. Somos un equipo ganador, que se ha hecho grande y así mismo hemos acostumbrado a nuestra ‘hinchada’. Entendemos lo molestos que puedan estar y su reacción”.

Con respecto a lo acontecido en el terreno de juego, el colombiano aceptó que no hicieron las cosas bien y le dio crédito a los Rayos, al reconocer que merecidamente se llevaron las tres unidades.

“Fue un mal partido para nosotros, fue una mala noche donde individualmente no estuvimos a la altura del partido y colectivamente se vio reflejado en el marcador; todo lo contrario, fue a favor de ellos, hicieron un gran partido, un gran planteamiento. También hay que tener humildad para reconocer cuando el rival es superior y hoy nos pasó. Tampoco nos podemos enloquecer, no nos podemos olvidar de todo lo bueno que es esta institución: que es este grupo, este cuerpo técnico y que la ‘hinchada’ no se olvide también de lo buenos que somos y lo importante que hemos sido y por eso hoy en día, León es un equipo grande”.

El zaguero descartó que la goleada sufrida se debiera al exceso de confianza, pues además tenían la posibilidad de escalar al liderato general. Sin embargo, fue claro en que solamente podrán superar este descalabro siendo reflexivos para evitar este tipo de presentaciones.

“Si tenemos la madurez suficiente para hacerlo, seguramente rápidamente podremos olvidar lo que acaba de pasar con la madurez de cada uno de nosotros, como los jugadores grandes que somos, como saber y entender que eso es futbol y que eso puede pasar. Tenemos un cuerpo técnico maduro, seguramente cada uno de nosotros habrá pasado por esa situación, eso no es nuevo para nosotros, es algo que no queremos vivir, pero que dentro del futbol puede llegar a pasar. Tenemos una semana larga para trabajar, para replantear, para analizar y tener la humildad de reconocer los errores que se cometieron y volver a ser ese equipo importante que veníamos siendo”, terminó.