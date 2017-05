Rafael Puente del Río: "Gracias al esfuerzo de los jugadores estamos en Primera"

Google Plus

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

Este sábado, el conjunto universitario marcó historia al conseguir su primer Ascenso a la Primera División en el Estadio Banorte. Durante los festejos por conseguir el Ascenso a la Primera División, el estratega del conjunto licántropo, Rafael Puente del Río entre lagrimas festejó el Ascenso,

Rafael Puente, quien apenas tiene dos torneos dirigiendo a Lobos BUAP destacó la actitud que mostraron sus pupilos para empatar el encuentro: "Es parte del juego, claramente lo expusimos, y sabíamos que podían presentarse adversidades porque así es el juego, pero hay que saber sobreponerse a ello, y hoy lo hicimos, con carácter, con madurez, temple, garra y corazón que es lo más importante".

"Cuando me presentaron, en la primera charla que yo les di, les dije, yo voy a estar en Primera División, el que quiera estar conmigo en este barco, bienvenido, el que no, solito se va a ir quedando, y afortunadamente todos quisieron estar en este barco, y gracias al esfuerzo de ellos, hoy ahí estamos".

Asimismo, Puente aseguró que sus jugadores nunca perdieron la esperanza, pues únicamente tuvo que recordarles una cosa:

"Había que alentarlos, y había que hacerles entender que durante toda la eliminatoria que somos mejor equipo. Teníamos que tener el balón, sobreponernos a la adversidad. Tuvieron carácter, temple, madurez y huevos y con eso estamos donde queríamos estar".

El joven estratega aseguró que tendrá un tiempo para festejar el resultado, aunque ya deberá comenzar a preparar el próximo torneo: "A trabajar duro. Hoy festejo y mañana empiezo a trabajar, porque yo ahí me quedo y de ahí no me regresan".

Finalmente, el estratega universitario dedicó el título a sus familiares por el apoyo brindado:

"Por supuesto que a mi familia que me están acompañando. No saben lo que mi mujer estuvo dispuesta a dejar por acompañarme en mi sueño, a mis papás que siempre estuvieron ahí apoyándome y a la directiva que confió en mi".