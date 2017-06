Alfonso Tamay: "Voy a dar el 1000% por Lobos"

(Foto: Rodrigo Peña | VAVEL)

La noche de este miércoles, en la emisión de VAVEL 9:15, tuvimos una entrevista exclusiva con la nueva incorporación del cuadro benjamín de la Primera División del futbol mexicano, los Lobos de la BUAP, Alfonso Tamay, delantero que ya tiene experiencia en la máxima categoría y llega tras hacer una gran temporada con los Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX.

Tamay Sánchez, quien no juega en la Primera División desde 2015, se dijo agradecido por estar de regreso en el máximo circuito: "Me siento muy contento, agradecido con Dios, con la vida, con todos los que me han apoyado, era algo que anhelaba. Gracias a Dios cumplí mi meta de regresar a la Primera División. Puebla es una ciudad que me encanta a mi y a mi familia, y por ello estoy muy entusiasmado de llegar a Lobos".

El ariete oriundo de Cancún, reconoció que estaba arreglado para llegar a Lobos desde el pasado Clausura 2017, aunque no se pudo concretar su transferencia debido a la directiva de Tampico: "Desde hace seis meses cuando Lobos aún estaba en el Ascenso ya estaba arreglado para llegar a Lobos, pero como tenía contrato con Tampico tuve que ir a Alebrijes por ser de los mismos dueños. El torneo pasado fue muy bueno, tanto en lo personal como en lo colectivo. 2 semanas después del Ascenso me contactó Rafa (Puente del Río) y no dudé en decirle que sí".

Asimismo, Alfonso destacó su actuación el pasado torneo, donde encontró regularidad e importancia en el plantel oaxaqueño: "El 'profe' Irving Rubirosa encontró en mí, mi mejor versión, me ayudó bastante para explotar, para poder sobresalir y poder demostrar mi talento, tuve muchos minutos y eso fue importantísimo, ahora lo valoro mucho porque fue mi torneo antes de regresar a Primera".

Tamay, quien tuvo un paso de dos años con el Club Puebla, reconoció que siente un cariño por la institución y su afición, aunque ahora se deberá al rival de la ciudad: "La gente de Puebla me recuerda con mucho cariño. Sentimentalmente hay algo ahí que me mueve, a los aficionados de Puebla le tengo muchísimo cariño, pero esto es trabajo, ahora me va a tocar defender la playera de Lobos, me voy a entregar al 1000% por este equipo que me está brindando esta oportunidad y haré todo lo posible para tener a Lobos en los puestos de arriba".

Tanto Tamay, como el resto del plantel de Lobos BUAP, están citados a reportar a pretemporada este lunes 19 de junio en el Estadio Olímpico Universitario BUAP, donde comenzarán los trabajos físicos antes de partir a Acapulco a realizar sesiones de playa.