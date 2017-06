Francisco Canales: "Vamos a demostrar de qué estamos hechos"

Google Plus

Foto: Vavel México / Rodrigo Peña

La Jauría de Lobos BUAP se mantiene en el trabajo de playa, está claro el objetivo en mente, su guardameta, Francisco Canales dijo sentirse motivado por su regreso a la Liga MX.

“Estoy muy contento, feliz, es una gran oportunidad para todos nosotros que logramos el ascenso, vamos a demostrar de que estamos hechos para poder jugar en máximo circuito, la realidad, es que no queremos volver al circuito plata, queremos mantenernos en la Liga MX, por eso estamos aquí preparándonos a conciencia para hacer un buen torneo”.

Aseveró que el grupo se compenetra día a día recalcando que cada minuto cuenta.

“Buscamos adaptarnos todos, se quedó una base del torneo anterior, pero llegaron diez o doce compañeros, tenemos esta pretemporada y las semanas restantes previas al inicio del torneo para podernos adaptar todos, como compañeros, como personas y después futbolísticamente en el esquema del cuerpo técnico”.

Mencionó que el dialogo entre los refuerzos experimentados y el resto del plantel ha sido amplia con lo cual se genera un gran plantel que le competirá de tú a tú al los 17 equipos del máximo circuito.

"Hemos podido hablar con todos, la realidad que los nuevos integrantes están como nosotros, tienen mucha hambre de triunfo, eso es algo que los ha distinguido a lo largo de su carrera que tienen hambre, que tienen ganas de trascender en este equipo y llegaron para aportar, no los han hecho saber; nosotros estamos muy contentos, por la llegada de gente con tanta experiencia, de tanta calidad y con una gran trayectoria que vienen a aportar y a ser uno más del equipo, son bienvenidos”.

Destacó que Lobos BUAP luchará día a día por cumplir los objetivos.

"Estamos para competir, en el fútbol está demostrado que no hay equipo chico, por más que tengas una nómina baja o alta, al final son once contra once, con los jugadores de calidad que llegaron, que tienen mucha hambre de trascender, y nosotros que venimos del ascenso, que también tenemos esa hambre, eso será nuestra característica, pelearemos de tú a tú con cualquier equipo”.

El arquero licántropo concluyó que se mantendrá el sistema de juego que ha implementado Rafael Puente del Río.

"Se mantendrá el estilo de juego que tratamos en el Ascenso, un equipo que vaya a proponer los partidos y más de local, habrá ocasiones que los equipos rivales, más estando de visita, con la calidad que tienen los equipos de Liga MX, te meten en tu media cancha, pero tenemos que ser inteligentes, mantener el cero, estar bien parados atrás, porque para nosotros cada punto será vital para nuestra permanencia”.