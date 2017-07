Lobos cerró pretemporada con otra derrota, ahora ante Toluca

Google Plus

Este sábado, los Lobos de la BUAP terminaron sus partidos de preparación de cara al torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX ante los Diablos Rojos de Toluca, encuentro en el cual se vieron superados por la mínima diferencia.

El único gol del encuentro fue anotado por el mediocampista argentino, Rubens Sambueza a través de la pena máxima al minuto 27, el cual fue suficiente para que los choriceros se impusieran a los licántropos. Para la segunda mitad, la intensidad de ambos cuadros se mantuvo, aunque no pudieron ampliar el marcador debido a las grandes intervenciones de ambos arqueros.

Aunque no hay información oficial sobre la alineación de Lobos, en diversas fotos y vídeos se pudo ver en acción durante el primer tiempo a Lucero Álvarez en la portería, Heriberto Olvera y el 'Maza' Rodríguez en la defensa, Julian y Luis Quiñones en media cancha y en la delantera a Diego Jiménez, aún es una incógnita cuál será el primer cuadro de Rafa Puente.

Con este descalabro, los universitarios su cuarta derrota a lo largo de la pretemporada, siendo las anteriores ante Alebrijes, Puebla y Veracruz, sumando únicamente dos victorias, ante Querétaro y Potros UAEM. Una vez culminados los encuentros preparativos, los pupilos de Rafael Puente del Río tendrán libre este domingo, y a partir del lunes entrenarán con miras al debut en Primera División que será el próximo sábado ante Santos Laguna en el Estadio Universitario BUAP.

Presentación, el próximo miércoles

Asimismo, se ha confirmado que el próximo miércoles se hara la presentación de todo el equipo licántropo ante la comunidad universitaria y su afición, siendo la cita a las cinco de la tarde en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario.

En este evento se presentará al plantel, se hará la toma de foto oficial, y asimismo se presentará la nueva indumentaria para la manada en la Primera División. El acceso será únicamente con las pulseras que el Club ha estado repartiendo con diferentes dinámicas a través de sus redes sociales, solicitando que aquel que no tenga acceso, no se acerque a las inmediaciones, pues no habrá acceso sin el mismo.