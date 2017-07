Francisco Canales:"Vamos a ser una grata sorpresa"

Francisco Canales regresa a la categoría de honor, ahora defendiendo la camiseta de Lobos BUAP (Foto: Rodrigo Peña | VAVEL México)

A sólo cinco días de que el equipo de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se estrene como equipo del máximo circuito, su cancerbero, Francisco Canales, habló sobre la forma que tiene el club antes de su debut ante Santos Laguna.

“A punto. Nos hemos preparado muy bien durante todas estas semanas de pretemporada. Creo que el equipo está en lo más alto, en su nivel óptimo. Fuimos en los partidos de menos a más y estamos muy contentos, tranquilos y con ganas de empezar con el pie derecho”, comentó.

Para este año futbolístico, el portero que viene desde el Ascenso MX con el cuadro licántropo tendrá que disputarse la titularidad en el marco con el uruguayo Lucero Álvarez. Sobre la competencia por el puesto, el nacido en Guadalajara también opinó.

“Me motiva. Siempre es bueno que exista una competencia interna, ayuda a que el nivel de cada uno crezca y no te relajes. Quiero jugar, me veo jugando el sábado, pero no es una decisión que me corresponde a mí, sino a Rafa y, si se decide por mí, estaré con toda la ilusión y las ganas puestas y, si no, apoyaré al compañero que le toque”.

Además, señaló que el grupo ha tomado el ascenso a la categoría de honor como un aliciente y destacó la emoción que causa el estreno en casa.

“Lo manejamos como una motivación. Va arrancando el torneo y la presión todavía no existe, aunque sabemos que nos vamos a jugar un año muy complicado. Si lo sabemos manejar bien, podremos darnos a conocer y mantenernos en Primera División. Venimos a entrenar con muchas ganas porque esto es muy nuevo para toda la institución y es muy motivante”.

Sobre la conformación del plantel, Canales alabó el trabajo hecho por su directiva y cuerpo técnico al conseguir a los refuerzos que se acoplaron al grupo liderado por Rafael Puente Del Río.

“Se hizo un gran trabajo de parte de la directiva y cuerpo técnico. Los jugadores que llegaron han encajado a la perfección con los otros que estábamos de base. Hemos hecho un muy buen grupo, fue uno de los éxitos que tuvimos el año pasado”, agregó.

Además, añadió que ve factible la salvación del equipo pues considera que se trajeron jugadores de calidad y que entienden la idea de su estratega.

“Lo creo muy posible. Veo un equipo que se planta bien en el terreno de juego. Hemos jugado contra algunos equipos de Primera División y ha sido ‘de tú a tú’ tanto en CU como de visita. Vamos a ser una grata sorpresa para el público que no nos conoce”.

Finalmente, apuntó que Lobos BUAP se encuentra concentrado en sumar el primer triunfo en Liga MX en la historia de la franquicia como equipo de dicha categoría

“Estamos enfocados en llegar lo mejor posible el sábado, salir a matarnos en la cancha, conseguir los primeros tres puntos y darle una alegría a la afición”, concluyó.