Carlos Morales considera a Lobos un reto importante en su carrera

(Foto: Lobos BUAP)

El arranque del Apertura 2017 se encuentra cada vez más cerca y el campamento del recién ascendido se encuentra listo y Carlos Adrián Morales asegura que conocen las prioridades del equipo para el próximo año.

"Las sensaciones son claras y hay mucha ansiedad de que esto inicie. Hay un buen plantel en todos los aspectos, sobre todo humano y en la parte deportiva también, pero en lo personal el equipo se basa más en la parte humana y estamos bastante bien. Se ha conjuntado un gran equipo con los que acaban de ascender y nosotros que vamos llegando también tenemos muchas ganas y toda la disposición de poder aportar nuestra experiencia".

"Especial para mí volver a jugar, este reto es muy importante, no me gusta hablar en primera persona, pero vengo a disfrutar este año con ilusión muy grande de hacer cosas importantes aquí. La gente de Lobos y el cuerpo técnico me han arropado bastante bien, estoy agradecido, ojalá pueda responder a todas las expectativas que tienen de mí", comentó el zaguero sobre su sentir en el poco tiempo con Lobos.

El defensor declaró que la mente del conjunto de la BUAP tiene que ubicarse en todos los aspectos posibles: "No podemos dejar cosas de lado. Para ser un equipo protagonista y ganador hay que pensar en todo, obviamente está claro que la situación (más importante) es la permanencia, a base de trabajo y lucha vamos a sacar eso adelante".

"Estamos para quedarnos (en Primera) y por qué no pensar en Liguilla y un título. Todo es paso a paso y mientras más resultados positivos tengas, todo se va a ir conjuntando con el resto", comentó, y agregó que a pesar de lo complicado que será el semestre, tanto él como sus compañeros se encuentran tranquilos y llenos de ilusión.

Por otra parte, Morales declaró que definir el once titular para la Jornada 1 depende de Rafa Puente y su equipo de trabajo: "En el plantel habemos entre 25 y 28 jugadores que podemos competir. Eso lo va a decidir el cuerpo técnico días antes del inicio de torneo y todos estamos al cien por ciento".