Julian Quiñones: "Quiero mostrar las capacidades que tengo"

El próximo sábado significará un día histórico para Lobos BUAP, pues será su debut en Primera División luego de conseguir el ascenso ante Dorados hace algunas semanas. Manteniendo una base en el plantel y con refuerzos de calidad, es como la Jauría buscará ser protagonista en Liga MX.

Julian Quiñones, uno de los flamantes refuerzos del cuadro licántropo, externó su sentir por pertenecer al conjunto de la BUAP.

"Mi contrato es préstamo por un año, mismo que afrontaré como si fuera el último. Lobos es una gran oportunidad para jugar más, mostrar las capacidades que tengo y aportar a este club".

Por otra parte, el delantero colombiano destacó el trabajo que realizó la Jauría en pretemporada, situación que hoy tiene al equipo más que listo para comenzar su andar en la Liga MX.

"El equipo está muy fuerte, sabemos lo que nos estamos jugando, la competencia es muy dura y queremos afrontarla de la mejor manera como los caballeros y profesionales que somos".

Combinación de juventud y experiencia, las grandes cualidades que destaca el ex de Tigres en la plantilla del conjunto universitario: "Tenemos juventud y experiencia, combinando esas dos cualidades que tenemos, vamos a sacar esto adelante".

Finalmente, en relación al partido del próximo sábado, donde recibirán a Santos Laguna en la cancha del Universitario BUAP, Julian Andrés no quiso ahondar con respecto al rival, aunque reconoció que el equipo no tiene la mente puesta en otra cosa.

"No tengo ninguna opinión sobre Santos, no sabemos qué partido nos vayan a plantear, tenemos que respetarlos hombre a hombre, al final en el campo somos once contra once y ahí es donde debemos demostrar. Estamos concentrados en Santos, no pensamos más a futuro porque ahora la prioridad es el juego del sábado. Nos estamos preparando de la mejor forma para el fin de semana", sentenció.