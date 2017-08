A Rafa Puente no le sorprende el buen arranque de Lobos

Foto: (VAVEL.com | Rodrigo Peña)

Lobos BUAP consiguió su primera victoria en casa y Rafa Puente del Río aseguró que los buenos resultados en el inicio de torneo no son circunstanciales.

"No me encuentro sorprendido porque en los partidos de preparación en conjunto con el cuerpo técnico detectamos que este equipo entendió pronto la idea por su nobleza y generosidad. Lo que sí está clarísimo es que atinamos con la directiva en el talento de los jugadores que reforzaron y los que se mantuvieron del ascenso".

El joven estratega destacó la importancia de mantener el trabajo que su equipo ha realizado hasta hoy, pues "en la medida que mantengamos esa línea en el día a día, todo va a ser ascendente en cuanto al crecimiento de este equipo, es lo único que nos va a permitir trascender y dar de que hablar".

Asimismo, resaltó los valores que representan a la institución y que son punto clave para seguir creciendo: "La lealtad con la cual compiten por un puesto todos los días los integrantes del plantel es lo que permite seguir creciendo como equipo: Ser solidario, humilde, trabajar en equipo, anteponer los valores colectivos a los individuales".

"Siempre hay detalles que corregir, el aprendizaje que te deja cada partido es parte de la madurez que como equipo debes de tener. El de este partido es más fácil de canalizar porque lo vives con tres puntos en la bolsa y con mucho respeto para el rival, creo que los merecíamos", agregó.

Por otra parte, el técnico de La 'Jauría' aclaró que a pesar de que Pachuca logró recortar el marcador, sus dirigidos no se vieron superados: "El manejo de los momentos de los partidos es parte de la madurez que como equipo debemos adquirir. De la conservación de la ventaja siempre he pensado que la mejor forma ideal de mantenerla es aumentarla, pero esto no siempre quiere decir descuidarte atrás; la realidad es que el partido estaba controlado y ellos medianamente respiran cuando encuentran un penal que es circunstancial y sí creo que es penal, sin repetición y a la distancia me parece que la decisión del árbitro es correcta, pero no es producto del buen juego de Pachuca, eso les da cierta vida y luego nos toman mal parados en el segundo gol, no nos pueden pasar ese tipo de cosas".

Finalmente, afirmó que no puede enaltecer a un jugador en especial, ya que todo se consigue trabajando como uno solo: "Difícilmente hablo en lo individual de algún futbolista, siempre privilegio lo colectivo. Si bien Julián (Quiñones) tuvo la fortuna de hacer goles, jamás dejaría de reconocer por ejemplo lo fundamental que ha sido la solidaridad de Amaury (Escoto) para trabajar en conjunto la defensa; en el tema de (José) Canales es un portero que confirmó que tiene gran capacidad".